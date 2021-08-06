Леді Гага знову одягла взуття на 20-сантиметрових підборах. Дивіться найкращі меми

Співачка вміє ефектно з'явитися на публіці, демонструючи чудеса еквілібристики. Артистка прогулялася вулицями Нью-Йорка у взутті, в якому неможливо навіть стояти

/ Фото: instagram.com/ladygaga/

Леді Гага, яка раніше вразила своїм новим виходом на репетицію концерту в Нью-Йорку, продовжує епатувати публіку.

Зірка з'явилася перед фанатами у взутті на платформі і 20-сантиметрових підборах. Співачка покидала чергову репетицію свого майбутнього шоу в Radio City Music Hall в Нью-Йорку.

Для нового образу артистка вибрала топ і велосипедки блідо-блакитного кольору від Marc Jacobs. Доповнила спортивний костюм Гага сонцезахисними окулярами у формі котячого ока від DITA Eyewear, позолоченими латунними сережками Jennifer Fisher і мікро-сумкою Marc Cross.

Черевики на шнурівці Flamingo-1050 від Pleaser Shoes 35-річна зірка одягає вже не перший раз. Декількома днями раніше вона з'явилася в їх білому варіанті, а в липні папараці бачили її в аналогічній моделі чорного кольору .

Користувачі соцмереж як завжди в захваті від ефектної появи співачки на публіці. У Мережі вже почали постити меми на новий образ Леді Гаги.

Дивіться в ролику, як співачці вдається шокувати своїм чином фанів:

Читайте також: