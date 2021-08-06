Леді Гага знову одягла взуття на 20-сантиметрових підборах. Дивіться найкращі меми

Леді Гага, яка раніше вразила своїм новим виходом на репетицію концерту в Нью-Йорку, продовжує епатувати публіку.
Зірка з'явилася перед фанатами у взутті на платформі і 20-сантиметрових підборах. Співачка покидала чергову репетицію свого майбутнього шоу в Radio City Music Hall в Нью-Йорку.
Для нового образу артистка вибрала топ і велосипедки блідо-блакитного кольору від Marc Jacobs. Доповнила спортивний костюм Гага сонцезахисними окулярами у формі котячого ока від DITA Eyewear, позолоченими латунними сережками Jennifer Fisher і мікро-сумкою Marc Cross.
Черевики на шнурівці Flamingo-1050 від Pleaser Shoes 35-річна зірка одягає вже не перший раз. Декількома днями раніше вона з'явилася в їх білому варіанті, а в липні папараці бачили її в аналогічній моделі чорного кольору .
Користувачі соцмереж як завжди в захваті від ефектної появи співачки на публіці. У Мережі вже почали постити меми на новий образ Леді Гаги.
Дивіться в ролику, як співачці вдається шокувати своїм чином фанів:
Читайте також:
- Трейлер фільму "Будинок Гуччі" з Леді Гагою , Аль Пачіно та Адамом Драйвером викликав шалений захват
- Затримано викрадачів собак Леді Гаги – їх було п'ятеро
- Леді Гага завагітніла в 19 років – її згвалтував продюсер