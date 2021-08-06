Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Детокс - модно чи необхідність

Що купити на сейлах

Ідея легкого салату

Летимо на Міконос

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Леді Гага знову одягла взуття на 20-сантиметрових підборах. Дивіться найкращі меми

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
6 серпня, 14:25
Копіювати лінк
Співачка вміє ефектно з'явитися на публіці, демонструючи чудеса еквілібристики. Артистка прогулялася вулицями Нью-Йорка у взутті, в якому неможливо навіть стояти
/ Фото: instagram.com/ladygaga/

Леді Гага, яка раніше вразила своїм новим виходом на репетицію концерту в Нью-Йорку, продовжує епатувати публіку.

Зірка з'явилася перед фанатами у взутті на платформі і 20-сантиметрових підборах. Співачка покидала чергову репетицію свого майбутнього шоу в Radio City Music Hall в Нью-Йорку.

Для нового образу артистка вибрала топ і велосипедки блідо-блакитного кольору від Marc Jacobs. Доповнила спортивний костюм Гага сонцезахисними окулярами у формі котячого ока від DITA Eyewear, позолоченими латунними сережками Jennifer Fisher і мікро-сумкою Marc Cross.

Черевики на шнурівці Flamingo-1050 від Pleaser Shoes 35-річна зірка одягає вже не перший раз. Декількома днями раніше вона з'явилася в їх білому варіанті, а в липні папараці бачили її в аналогічній моделі чорного кольору .

Користувачі соцмереж як завжди в захваті від ефектної появи співачки на публіці. У Мережі вже почали постити меми на новий образ Леді Гаги.

Дивіться в ролику, як співачці вдається шокувати своїм чином фанів:

Читайте також:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Навчитися керувати емоціями
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як правильно підібрати джинси
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Обкладинка вересневого американського Vogue. Чи підтримуєте нові тенденції у моделінгу?
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти