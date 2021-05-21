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Леди Гага забеременела в 19 лет – ее изнасиловал продюсер

Сегодня, 11:00

У нее тогда случился нервный срыв, она впала в жуткую депрессию и только через несколько лет певице оказывали психиатрическую помощь

Певица Леди Гага
Певица Леди Гага
Фото: скриншот

В 19 лет Леди Гагу изнасиловал ее продюсер, после чего звезда забеременела. Об этом она рассказала в новом документальном фильме принца Гарри и Опры Уинфри "Я, которого вы не видите" (The Me You Can't See), который посвящен проблеме психического здоровья.

По словам певицы, ей тогда было 19 лет и она уже работала в индустрии. Тогда ее продюсер поставил ей ультиматум – либо она снимает одежду, либо он сожжет все ее записи.

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"Я ему отказала. Я ушла, тогда он мне сказал, что сожжет все мои записи. И он не останавливался. Он не переставал просить меня сделать это, и я просто застыла. Не помню, что было дальше", – рассказала она.

Певица рассказала, что почувствовала сильную боль и полное оцепенение. После этого она забеременела и болела несколько недель.

"Я болела несколько недель. Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную. Меня рвало и тошнило", – говорит певица.

Певица Леди Гага
Певица Леди Гага
Фото: скриншот

У Гаги тогда случился нервный срыв, она впала в жуткую депрессию и только через несколько лет певица попала в больницу, где ей оказывали психиатрическую помощь.

При этом 35-летняя звезда не назвала имени продюсера, который ее изнасиловал из-за нежелания снова встречаться с ним.

В фильме Леди Гага также призналась, что причиняла себе физическую боль, которая называется селфхармом и является сейчас "популярным трендом" среди молодежи. Певица рассказала, что ей понадобилось три года, чтобы справиться со своими проблемами и вернуть свое психоэмоциональное состояние в норму.

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Источник: Сегодня
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