Сиреневая бомба от Леди Гага! Новый выход певицы на репетицию концерта в Нью-Йорке

Певица первой примерила образ из кутюрного показа Valentino, который прошел двумя неделями ранее в Венеции.

Леди Гага в Valentino Haute Coture FW 2021 / Фото: instagram.com/diet_prada

В Сети все обсуждают образ Леди Гаги, в котором она появилась на репетиции в преддверии своего концерта. Артистка спустилась по ступеням театрального зала Radio City Music Hall в Нью-Йорке в кутюрном платье Valentino. Фото образа эпатажной артистки появилось в официальном аккаунте бренда. Ранее Леди Гага прошлась по улицам Нью-Йорка на огромных каблуках, как в старые добрые времена.

Платье-накидку фиолетового цвета из осенней коллекции бренда певица подчеркнула желтыми кожаными перчатками и гигантской шляпой с лиловыми перьями авторства Филипа Трейси. Завершила звезда смелый образ телесными сандалиями на высоком каблуке и большими солнцезащитными очками в духе нулевых.

Напомним, креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли представил кутюрную коллекцию сезона осень-зима – 2021 двумя неделями ранее в Венеции.

Ничего необычного для королевы эпатажа первой примерить образ с подиума для репетиции.

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Ранее мы рассказывали, что трейлер фильма "Дом Гуччи" с Леди Гагой, Аль Пачино и Адамом Драйвером вызвал бешеный восторг.