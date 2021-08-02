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Сиреневая бомба от Леди Гага! Новый выход певицы на репетицию концерта в Нью-Йорке

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
2 августа, 16:20
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Певица первой примерила образ из кутюрного показа Valentino, который прошел двумя неделями ранее в Венеции.
Леди Гага в Valentino Haute Coture FW 2021
Леди Гага в Valentino Haute Coture FW 2021 / Фото: instagram.com/diet_prada

В Сети все обсуждают образ Леди Гаги, в котором она появилась на репетиции в преддверии своего концерта. Артистка спустилась по ступеням театрального зала Radio City Music Hall в Нью-Йорке в кутюрном платье Valentino. Фото образа эпатажной артистки появилось в официальном аккаунте бренда. Ранее Леди Гага прошлась по улицам Нью-Йорка на огромных каблуках, как в старые добрые времена.

Платье-накидку фиолетового цвета из осенней коллекции бренда певица подчеркнула желтыми кожаными перчатками и гигантской шляпой с лиловыми перьями авторства Филипа Трейси. Завершила звезда смелый образ телесными сандалиями на высоком каблуке и большими солнцезащитными очками в духе нулевых.

Напомним, креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли представил кутюрную коллекцию сезона осень-зима – 2021 двумя неделями ранее в Венеции.

Ничего необычного для королевы эпатажа первой примерить образ с подиума для репетиции.

Смотрите видео, как у Леди Гаги похитили собак:

Ранее мы рассказывали, что трейлер фильма "Дом Гуччи" с Леди Гагой, Аль Пачино и Адамом Драйвером вызвал бешеный восторг.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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