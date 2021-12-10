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Красная королева: Кейт Миддлтон появилась на концерте в сережках Елизаветы II

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
10 декабря, 10:58
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Герцогиня Кембриджская посетила мероприятие в алом платье-пальто и такого же цвета лодочках
Кейт Миддлтон в сережках Елизаветы II
Кейт Миддлтон в сережках Елизаветы II / Фото: Коллаж: Сегодня

8 декабря в Вестминстерском аббатстве состоялись сьемки рождественского благотворительного концерта Together at Christmas, который будет показан на телеканале ITV 23 декабря, в канун католического Рождества. Мероприятие возглавляла Кейт Миддлтон, поэтому ее наряд на этом вечере был особенным, как и лук Сары Джессики Паркер на премьере продолжения сериала "Секс в большом городе".

Герцогиня Кембриджская появилась в алом платье-пальто Catherine Walker и такого же цвета лодочках Gianvito Rossi. Дополнила образ Кейт клатчем Miu Miu. Но главной деталью ее образа стали бриллиантовые сережки с сапфирами, которые Елизавета II унаследовала после смерти своей матери в 2002 году. 10 лет назад принц Уильям подарил их будущей жене на помолвку.

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Праздничный концерт был организован самой герцогиней Кембриджской и благотворительным королевским фондом The Royal Foundation, чтобы отдать дань уважения людям и организациям, которые поддерживали свои сообщества во время пандемии. Также Кейт выступила в роли ведущей мероприятия. Всего было приглашено 1200 гостей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве / Фото: Инстаграм

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве / Фото: Инстаграм

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Кейт Миддлтон в сережках Елизаветы II
Кейт Миддлтон в сережках Елизаветы II / Фото: Инстаграм

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве / Фото: Инстаграм


На концерте к герцогам Кембриджским присоединились родители Кейт, Кэрол и Майкл, ее сестра Пиппа и брат Джеймс с женой Ализе Тевене. Родственники принца Уильями тоже были — принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, принцесса Евгения, Зара и Майк Тиндалл и графиня Уэссекская Софи.

Пиппа Миддлтон на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве
Пиппа Миддлтон на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Инстаграм

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Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве
Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Инстаграм

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