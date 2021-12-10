Красная королева: Кейт Миддлтон появилась на концерте в сережках Елизаветы II

8 декабря в Вестминстерском аббатстве состоялись сьемки рождественского благотворительного концерта Together at Christmas, который будет показан на телеканале ITV 23 декабря, в канун католического Рождества. Мероприятие возглавляла Кейт Миддлтон, поэтому ее наряд на этом вечере был особенным, как и лук Сары Джессики Паркер на премьере продолжения сериала "Секс в большом городе".
Герцогиня Кембриджская появилась в алом платье-пальто Catherine Walker и такого же цвета лодочках Gianvito Rossi. Дополнила образ Кейт клатчем Miu Miu. Но главной деталью ее образа стали бриллиантовые сережки с сапфирами, которые Елизавета II унаследовала после смерти своей матери в 2002 году. 10 лет назад принц Уильям подарил их будущей жене на помолвку.
Праздничный концерт был организован самой герцогиней Кембриджской и благотворительным королевским фондом The Royal Foundation, чтобы отдать дань уважения людям и организациям, которые поддерживали свои сообщества во время пандемии. Также Кейт выступила в роли ведущей мероприятия. Всего было приглашено 1200 гостей.
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На концерте к герцогам Кембриджским присоединились родители Кейт, Кэрол и Майкл, ее сестра Пиппа и брат Джеймс с женой Ализе Тевене. Родственники принца Уильями тоже были — принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, принцесса Евгения, Зара и Майк Тиндалл и графиня Уэссекская Софи.
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