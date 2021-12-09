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Образ дня: Сара Джессика Паркер на премьере продолжения сериала "Секс в большом городе"

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
9 декабря, 11:38
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Актриса появилась на красной дорожке в юбке из фатина, напоминающей легендарный образ актрисы из заставки сериала
Образ Сары Джессики Паркер на премьере "Секс в большом городе"
Образ Сары Джессики Паркер на премьере "Секс в большом городе" / Фото: Коллаж: Сегодня

8 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера продолжения культового сериала "Секс в большом городе", получившего название "История продолжается". Потрясающая Сара Джессика Паркер в невероятном платье из фатина стала звездой вечера. А ведь это под силу каждой из нас, нужно начать с простого — провести ревизию в шкафу.

Представлять легендарный проект пришли исполнители главных ролей: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нот. К ним также присоединились новые коллеги по съемочной площадке Николь Ари Паркер и Сарита Чоудхури.

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Сара Джессика Паркер пришла на премьеру "Секс в большом городе"
Сара Джессика Паркер пришла на премьеру "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер пришла на премьеру "Секс в большом городе"
Сара Джессика Паркер пришла на премьеру "Секс в большом городе" / Фото: Getty Images

Поддержали королеву вечера ее близкие — муж Мэттью Бродерик и их 19-летний сын Джеймс. Отметим, что супруги впервые за 5 лет появились вместе на светском мероприятии. Пара занята воспитанием троих детей и предпочитает тихую непубличную жизнь простой семьи.

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Сара Джессика Паркер с мужем и сыном
Сара Джессика Паркер с мужем и сыном / Фото: Инстаграм

Сара Джессика Паркер в юбке из фатина
Сара Джессика Паркер в юбке из фатина / Фото: Getty Images

Нельзя не заметить, что наряд актрисы напоминает ту самую пачку из заставки легендарного сериала.

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Сара Джессика Паркер в легендарной пачке из заставки "Секс в большом городе"
Сара Джессика Паркер в легендарной пачке из заставки "Секс в большом городе" / Фото: открытые источники

И главной няшностью вечера стали объятия Мистера Бига и Кэрри Брэдшоу, как в старые добрые.

Премьера сериала "Секс в большом городе. История продолжается" состоится 10 декабря на телеканале HBO Max. Украинская аудитория сможет увидеть новое шоу одновременно со всем миром тоже 10 декабря на OLL.TV.

"И просто так"
смотрите на olltv
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Всего в продолжение вошло 10 эпизодов, каждый из которых длится 30 минут.

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис на премьере "Секс в большом городе"
Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис на премьере "Секс в большом городе" / Фото: Инстаграм

Синтия Никсон на премьера "Секс в большом городе" со своими киношными мужем и сыном
Синтия Никсон на премьера "Секс в большом городе" со своими киношными мужем и сыном / Фото: Инстаграм

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