Встречам Новый год 2022 по Pantone: 8 стильных луков (фото + цены)

Такой оттенок очень освежают цвет лица и идет практически всем. Главное, суметь подобрать правильный лук для себя

Встречаем Новый год в главном цвете Pantone 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Если все еще не можете определиться, в чем встречать Новый год 2022, начиная от одежды — заканчивая цветом, тогда делаем подсказку. Pantone создал главный цвет 2022 года, который идеально совпадает с тем, чего хочет Голубой Водяной Тигр.

Ходишь по торговым центрам и бутикам, но так и не знаешь, что купить к Новому году 2022, чтобы одежда не потеряла актуальность после праздника. В притык подошла мысль: если ничего не куплю, то пойду на вечеринку в платье с прошлого дня рождения. И внезапно жизнь преподносит сюрприз – Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года. А это значит, если выберете наряд в этом оттенке, то точно еще минимум год будете выглядеть в нем модно.

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Главный цвет 2022 – оттенок лилового под названием Very Peri. Он сочетает в себе спокойный синий с почти неуловимым глазу намеком на красный цвета. Попробуем выбрать стильный лук на Новый год в такой расцветке.

Платья

Платья всегда добавляют образу женственности, грациозности и утонченности. Потому, если вы не видите себя ни в чем другом – не стоит и заставлять менять точку зрения.

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Платье с квадратным вырезом и боковым разрезом из эко-сиреневой кожи VOVK 1290 грн / Фото: vovk.com

Платье в пайетках Philosophy by Lorenzo Serafini за 11 000 грн / Фото: symbol.ua

Платье-комбинация из сатина в главном цвете Pantone 2022 от Must Have за 1599 грн / Фото: musthave.ua

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Кэжуал однотонное платье H&M за 2572 грн / Фото: H&M

Костюмы

Костюм подойдет сильной личности с твердым и решительным характером. Это для женщины, которая старается ничего не упускать из виду, но при этом оставаться в центре внимания.

Стильный пиджак в цвете Pantone 2022 от VOVK за 1390 грн, который можно скомбинировать с другой одеждой / Фото: vovk.com

Брючный костюм в оттенке Pantone 2022 от MALINOVSKAYA за 4900 грн / Фото: kapsula.com.ua

Брючный костюм-двойка ODIN за 1199 грн / Фото: ODIN

Комбинезоны

Комбинезон выглядит не менее женственно и сексуально, если правильно подобран по фигуре и ткани. Сегодня этот элемент женского гардероба очень популярен, поэтому не бойтесь делать на него ставку.

Комбинезон в цвете Pantone 2022 на Leboutique за 1079 грн / Фото: leboutique.com

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