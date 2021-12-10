Червона королева: Кейт Міддлтон з'явилася на концерті у сережках Єлизавети II

8 грудня у Вестмінстерському абатстві відбулися зйомки різдвяного благодійного концерту Together at Christmas, який буде показано на телеканалі ITV 23 грудня, напередодні католицького Різдва. Захід очолювала Кейт Міддлтон, тому її вбрання на цьому вечорі було особливим, як і лук Сари Джесіки Паркер на прем'єрі продовження серіалу "Секс у великому місті".
Герцогиня Кембріджська з'явилася в червоній сукні-пальті Catherine Walker і такого ж кольору човниках Gianvito Rossi. Доповнила образ Кейт клатчем Miu Miu. Але головною деталлю її образу стали діамантові сережки із сапфірами, які Єлизавета II успадкувала після смерті своєї матері 2002 року. 10 років тому принц Вільям подарував їх майбутній дружині на заручини.
Святковий концерт був організований самою герцогінею Кембриджською та благодійним королівським фондом The Royal Foundation, щоб віддати шану людям та організаціям, які підтримували свої спільноти під час пандемії. Також Кейт виступила у ролі ведучої заходу. Загалом було запрошено 1200 гостей.
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На концерті до герцогів Кембриджських приєдналися батьки Кейт, Керол і Майкл, її сестра Піппа і брат Джеймс з дружиною Алізе Тевене. Родичі принца Вільяма теж були – принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці, принцеса Євгенія, Зара і Майк Тіндалл та графиня Уесекська Софі.
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