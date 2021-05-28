Платье-пальто — визитная карточка Кейт Миддлтон. Смотрим, какое она надела в этот раз
Герцогиня Кембриджская вновь применила свое секретное фэшн-оружие, чтобы выглядеть безупречно
Выход Кейт Миддлтон в клетчатом тренче за 33 тыс. гривен стал одним из самых обсуждаемых за последние дни. Но, похоже, вчера вечером герцогине Кембриджской удалось саму себя затмить. На церемонии закрытия Генеральной ассамблеи церкви Шотландии супруга Уильяма появилась в любимой вещи любимого бренда — элегантном платье-пальто.
Модные критики сбиваются со счета, пытаясь вспомнить все фасоны, которые демонстрировала Кэтрин. За последние 10 лет она примерила более 100 разных платьев-пальто. И почти все из них — от Alexander McQueen или Catherine Walker & Co. В этот раз Миддлтон предпочла второй вариант.
Для завершающего выхода в туре по Шотландии она собрала total look в сине-голубых тонах. Безупречно скроенное платье-пальто герцогиня дополнила бархатным лодочками и рельефным клатчем.
Из украшений — полный комплект: круглая подвеска, а также брошь и серьги с цветочными мотивами.
Сложно назвать оттенок, в котором у Кейт Миддлтон не было бы похожего пальто. Но к голубому и royal blue герцогиня испытывает особую теплоту. Например, мы видели ее в нарядах этих цветов на встрече с Владимиром и Еленой Зеленскими, на одной из церковных служб в Лондоне и во время тура по Новой Зеландии.
Кстати, благодаря платьям-пальто Кейт Миддлтон редко допускает ошибки в стиле. Чего не скажешь о других публичных персонах. Читайте, какие модные провалы совершали члены королевских семей и первые леди.
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