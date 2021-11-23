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Космос, Мальдивы и почему мужчины с Марса: Андре Тан выпустил коллекцию домашнего текстиля

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
23 ноября, 18:02
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В линейку Sound Sleep вошли постельное белье, пледы, подушки и маски для сна
Andre Tan и Sound Sleep представили коллекцию домашнего текстиля
Andre Tan и Sound Sleep представили коллекцию домашнего текстиля / Фото: пресс-служба

Andre Tan и Sound Sleep представили совместную коллекцию домашнего текстиля, в которую вошли пледы, подушки, постельное белье и маски для сна. Пожалуй, такой рождественский подарок приведет кого угодно в восторг, как и наши варианты платьев для Нового года 2022.

На градуснике температура ниже нуля, но в доме тепло и уютно, если вы укутались в новую коллекцию постельного белья от украинского дизайнера Андре Тана и ведущего производителя домашнего текстиля Sound Sleep. Они представили совместную роботу, результатами которой стало изысканное постельное белье, пледы, подушки и маски для сна с авторскими принтами Andre Tan.

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Коллекция домашнего текстиля от Andre Tan и Sound Sleep
Коллекция домашнего текстиля от Andre Tan и Sound Sleep / Фото: пресс-служба

Благодаря инновационной техники фотопечати, на ткани нанесены реалистичные изображения Марса, космических метеоритов и пальмовых листьев.

Каждый принт имеет свое название "Я знаю секрет", "Утро на Мальдивах", "Космическая связь", "Роскошная ночь", "Мужчины с Марса", "Список желаний", за каждым из которых стоит целая история. Вот как команда бренда описывает эффектный красно-черный комплект: "В отношениях главное – не молчать. Обними за плечи, поцелуй и скажи: "Я люблю тебя...". И неважно, кто из вас скажет это первым". Разве может быть что-то более милое?

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У каждого принта коллекции Sound Sleep есть свое название
У каждого принта коллекции Sound Sleep есть свое название / Фото: пресс-служба

Основные материалы коллекции – хлопковый сатин и бязь.

Создание коллекции для дома — моя давняя мечта. И в этом году она исполнилась благодаря бренду Sound Sleep. При работе над коллекцией я руководствовался теми же принципами, что и при создании одежды, ведь в хорошем комплекте постельного белья, как и в дизайнерском платье, важную роль играют материалы, цвета и фактуры. Особое внимание мы уделили принтам. Это не какие-то абстрактные рисунки. Я хотел, чтобы в каждой постели считывалось настроение: ироничное или эротичное, умиротворяющее или наоборот, возбуждающее. Словом, в коллекции Sound Sleep by Andre Tan свой идеальный комплект для спальни найдут как поклонники стильного минимализма, так и любители роскоши.

– говорит Андре.

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За последние несколько лет значительно вырос интерес потребителей к теме дома. Мы видим красивые интерьеры в кино и сериалах, в Instagram и Pinterest и начинаем обустраивать свои квартиры с оглядкой на модные тренды. Поэтому, начиная работу над новой коллекцией домашнего текстиля, мы решили обратиться к fashion-дизайнеру, который смог бы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Когда Андре показал нам первые эскизы, мы поняли, что не прогадали! Это отличается от всего, что сейчас есть на украинском рынке.

– рассказывают владельцы Sound Sleep Наталья и Виталий Киченко.

Линейку постельного белья дополняют стильные аксессуары для путешествий: дорожные подушки и маски для сна. Теперь даже во время долгого переезда или перелета можно чувствовать себя настоящей иконой стиля.

– говорит партнер Sound Sleep Анастасия Гриценко.

В коллекцию вошли постельное белье, пледы, подушки и маски для сна
В коллекцию вошли постельное белье, пледы, подушки и маски для сна / Фото: пресс-служба

Приобрести коллекцию Sound Sleep by Andre Tan можно будет с 24 ноября.

Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября | Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября / Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября | Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября / Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября | Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября / Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября | Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября / Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября | Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября / Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября | Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября / Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября | Фото: пресс-служба
Коллекция Sound Sleep by Andre Tan будет доступна для заказа с 24 ноября / Фото: пресс-служба
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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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