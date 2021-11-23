Как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany & Co, стоимостью 30 миллионов долларов (фото)

Ювелирный дом Tiffany & Co. представил самое дорогое в истории бренда украшение – колье World's Fair с 578 бриллиантами общим весом 180 карат. Презентация прошла на всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае. Напомним, что также легендарный Дом Chanel выпустил коллекцию.
Как сообщает издание WWD, колье оценивается в 20-30 миллионов долларов. Центральный камень в украшении можно извлечь и установить в кольцо. Камень стал крупнейшим из когда-либо купленных брендом на продажу.
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Счастливый будущий обладатель престижного украшения получит пожизненный сервис Tiffany & Co. Они-то, в случае чего, и будут заниматься установкой в кольцо.
Как известно, Tiffany & Co. начал создавать колье в январе прошлого года, когда приобрел центральный бриллиант овальной огранки. Драгоценный камень добыли в Ботсване, после чего он был отправлен в нью-йоркскую мастерскую Tiffany.
И "вишенка на торте": колье World’s Fair можно купить исключительно с условием разрешить использовать его для выставок Tiffany & Co.
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