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Как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany & Co, стоимостью 30 миллионов долларов (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
23 ноября, 12:32
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Колье World's Fair с 578 бриллиантами весит 180 карат
Самое дорогое украшение бренда Tiffany & Co.
Самое дорогое украшение бренда Tiffany & Co. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ювелирный дом Tiffany & Co. представил самое дорогое в истории бренда украшение – колье World's Fair с 578 бриллиантами общим весом 180 карат. Презентация прошла на всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае. Напомним, что также легендарный Дом Chanel выпустил коллекцию.

Как сообщает издание WWD, колье оценивается в 20-30 миллионов долларов. Центральный камень в украшении можно извлечь и установить в кольцо. Камень стал крупнейшим из когда-либо купленных брендом на продажу.

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Самое дорогое украшение в истории Tiffany & Co
Самое дорогое украшение в истории Tiffany & Co / Фото: wwd

Счастливый будущий обладатель престижного украшения получит пожизненный сервис Tiffany & Co. Они-то, в случае чего, и будут заниматься установкой в кольцо.

Как известно, Tiffany & Co. начал создавать колье в январе прошлого года, когда приобрел центральный бриллиант овальной огранки. Драгоценный камень добыли в Ботсване, после чего он был отправлен в нью-йоркскую мастерскую Tiffany.

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The World’s Fair Necklace from Tiffany & Co.
The World’s Fair Necklace from Tiffany & Co. / Фото: wwd

И "вишенка на торте": колье World’s Fair можно купить исключительно с условием разрешить использовать его для выставок Tiffany & Co.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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