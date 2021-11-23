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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Космос, Мальдіви та чому чоловіки з Марсу: Андре Тан випустив колекцію домашнього текстилю

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
23 листопада, 18:02
В закладинки
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У лінійку Sound Sleep увійшли постільна білизна, пледи, подушки та маски для сну
Andre Tan та Sound Sleep представили колекцію домашнього текстилю
Andre Tan та Sound Sleep представили колекцію домашнього текстилю / Фото: пресслужба

Andre Tan і Sound Sleep представили спільну колекцію домашнього текстилю, до якої увійшли пледи, подушки, постільна білизна та маски для сну. Мабуть, такий різдвяний подарунок приведе будь-кого в захват, як і наші варіанти суконь для Нового року 2022.

На градуснику температура нижче нуля, але в будинку тепло і затишно, якщо ви закуталися в нову колекцію постільної білизни від українського дизайнера Андре Тана та провідного виробника домашнього текстилю Sound Sleep. Вони представили спільну роботу, результатами якої стала вишукана постільна білизна, пледи, подушки та маски для сну з авторськими принтами Andre Tan.

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Колекція домашнього текстилю від Andre Tan та Sound Sleep
Колекція домашнього текстилю від Andre Tan та Sound Sleep / Фото: пресслужба

Завдяки інноваційній техніці фотодруку, на тканині нанесені реалістичні зображення Марсу, космічних метеоритів та пальмового листя.

Кожен принт має свою назву "Я знаю секрет", "Ранок на Мальдівах", "Космічний зв'язок", "Розкішна ніч", "Чоловіки з Марсу", "Список бажань", за кожним з яких стоїть ціла історія. Ось як команда бренду описує ефектний червоно-чорний комплект: "У відносинах головне – не мовчати. Обійми за плечі, поцілуй і скажи: "Я люблю тебе...". І неважливо, хто з вас скаже це першим". Хіба може бути щось миліше?

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Кожен принт колекції Sound Sleep має свою назву
Кожен принт колекції Sound Sleep має свою назву / Фото: пресслужба

Основні матеріали колекції – бавовняний сатин та бязь.

Створення колекції для дому – моя давня мрія. І цього року вона здійснилась завдяки бренду Sound Sleep. При роботі над колекцією я керувався тими ж принципами, що й при створенні одягу, адже у гарному комплекті постільної білизни, як і в дизайнерській сукні, важливу роль відіграють матеріали, кольори та фактури. Особливу увагу ми приділили принтам. Це не якісь абстрактні малюнки. Я хотів, щоб у кожному комплекті зчитувався настрій: іронічний чи еротичний, заспокійливий чи навпаки, збуджуючий. Словом, у колекції Sound Sleep by Andre Tan свій ідеальний комплект білизни знайдуть як шанувальники стильного мінімалізму, так і поціновувачі розкоші.

– каже Андре Тан.

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За останні кілька років значно зріс інтерес споживачів до теми дому. Ми бачимо красиві інтер'єри в кіно та серіалах, в Instagram та Pinterest і починаємо облаштовувати свої квартири з огляду на модні тренди. Тому починаючи роботу над новою колекцією домашнього текстилю, ми вирішили звернутися до fashion-дизайнера, який зміг би подивитися на звичні речі під новим кутом. Коли Андре показав нам перші ескізи, ми зрозуміли, що не помилилися! Це відрізняється від усього, що зараз є на українському ринку.

– розповідають власники Sound Sleep Наталія та Віталій Кіченко.

Лінійку постільної білизни доповнюють стильні аксесуари для подорожей: дорожні подушки та маски для сну. Тепер навіть під час тривалого переїзду чи перельоту можна почуватися справжньою іконою стилю.

– каже партнер Sound Sleep Анастасія Гриценко .

У колекцію увійшли постільна білизна, пледи, подушки та маски для сну
У колекцію увійшли постільна білизна, пледи, подушки та маски для сну / Фото: пресслужба

Придбати колекцію Sound Sleep by Andre Tan можна буде з 24 листопада.

Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада | Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада / Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада | Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада / Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада | Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада / Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада | Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада / Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада | Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада / Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада | Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада / Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада | Фото: пресслужба
Колекція Sound Sleep by Andre Tan буде доступна для замовлення з 24 листопада / Фото: пресслужба
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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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