Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции

Праздники в Украине

Гид по подаркам 2022

Мисс Вселенная 2021

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Королева дня: Пенелопа Крус в платье Chanel стала звездой гала-вечера (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
16 декабря, 13:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На светское мероприятие актриса пришла в роскошном красном наряде и выглядела ослепительно
Пенелопа Крус в красном платье Chanel получила престижную награду
Пенелопа Крус в красном платье Chanel получила престижную награду / Фото: Коллаж: Сегодня

14 декабря в нью-йоркском музее современного искусства отгремел благотворительный гала-вечер, где награждают выдающихся звезд. В этом году награду получила Пенелопа Крус. Супруга актрисы, Хавьера Бардема, на мероприятии не было — он находится в масштабном промо-туре картины "Быть Рикардо" с Николь Кидман, чей роскошный образ раскритиковали в Сети.

Вечер чествования представителей киноиндустрии традиционно проходит при поддержке Chanel. Ежегодно героями мероприятия становились разные знаменитости. В свое время это были Джордж Клуни, Мартин Скорсезе, Лора Дерн. В 2021 селебрити собрались, чтобы отметить заслуги Пенелопы Крус в кинематографии — шикарной актрисы и музы Карла Лагерфельда, давнего друга французского модного Дома.

Реклама

Пенелопа Крус в красном платье Chanel
Пенелопа Крус в красном платье Chanel / Фото: Vogue

Для такого важного события Пенелопа выбрала тотал-лук Chanel. 47-летняя знаменитость надела красное атласное платье-макси с ассиметричным пышным подолом и завышенной линией талии. Бант спереди привлекал внимание к глубокому декольте, которое украсили ажурные вставки, усыпанные кристаллам. Для того, чтобы образ оставался легким, актриса выбрала достаточно неброскую обувь – черные босоножки на высоком удобном каблуке.

Пенелопа Крус в красном платье Chanel стала звездой гала-ужина
Пенелопа Крус в красном платье Chanel стала звездой гала-ужина / Фото: Инстаграм

Реклама

Поддержать Пенелопу в важный для нее вечер пришли многие звезды Голливуда — Энн Хэтэуэй, Диана Крюгер, Ребекка Холл, Рикки Мартин и другие.

Пенелопа Крус, Энн Хэтэуэй и Диана Крюгер на вечере в нью-йоркском музее современного искусства
Пенелопа Крус, Энн Хэтэуэй и Диана Крюгер на вечере в нью-йоркском музее современного искусства / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Пенелопа Крус и Рикки Мартин в Музее современного искусства в Нью-Йорке
Пенелопа Крус и Рикки Мартин в Музее современного искусства в Нью-Йорке / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Реклама

Читайте также:

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Style X-File
Создаем современный гардероб
Советы Даши Савиной
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Новогодний mood ​​
А вы соскучились за оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
13 - 19 декабря
Читать гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять