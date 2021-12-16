Королева дня: Пенелопа Крус в платье Chanel стала звездой гала-вечера (фото)

На светское мероприятие актриса пришла в роскошном красном наряде и выглядела ослепительно

Пенелопа Крус в красном платье Chanel получила престижную награду / Фото: Коллаж: Сегодня

14 декабря в нью-йоркском музее современного искусства отгремел благотворительный гала-вечер, где награждают выдающихся звезд. В этом году награду получила Пенелопа Крус. Супруга актрисы, Хавьера Бардема, на мероприятии не было — он находится в масштабном промо-туре картины "Быть Рикардо" с Николь Кидман, чей роскошный образ раскритиковали в Сети.

Вечер чествования представителей киноиндустрии традиционно проходит при поддержке Chanel. Ежегодно героями мероприятия становились разные знаменитости. В свое время это были Джордж Клуни, Мартин Скорсезе, Лора Дерн. В 2021 селебрити собрались, чтобы отметить заслуги Пенелопы Крус в кинематографии — шикарной актрисы и музы Карла Лагерфельда, давнего друга французского модного Дома.

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Пенелопа Крус в красном платье Chanel / Фото: Vogue

Для такого важного события Пенелопа выбрала тотал-лук Chanel. 47-летняя знаменитость надела красное атласное платье-макси с ассиметричным пышным подолом и завышенной линией талии. Бант спереди привлекал внимание к глубокому декольте, которое украсили ажурные вставки, усыпанные кристаллам. Для того, чтобы образ оставался легким, актриса выбрала достаточно неброскую обувь – черные босоножки на высоком удобном каблуке.

Пенелопа Крус в красном платье Chanel стала звездой гала-ужина / Фото: Инстаграм

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Поддержать Пенелопу в важный для нее вечер пришли многие звезды Голливуда — Энн Хэтэуэй, Диана Крюгер, Ребекка Холл, Рикки Мартин и другие.

Пенелопа Крус, Энн Хэтэуэй и Диана Крюгер на вечере в нью-йоркском музее современного искусства / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Пенелопа Крус и Рикки Мартин в Музее современного искусства в Нью-Йорке / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

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