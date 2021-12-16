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Королева дня: Пенелопа Крус у сукні Chanel стала зіркою гала-вечора (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
16 грудня, 13:11
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На світський захід актриса прийшла в розкішному червоному вбранні і виглядала сліпуче
Пенелопа Крус у червоній сукні Chanel здобула престижну нагороду
Пенелопа Крус у червоній сукні Chanel здобула престижну нагороду / Фото: Колаж: Сьогодні

14 грудня Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку відгримів благодійний гала-вечір, де нагороджують видатних зірок. Цього року нагороду здобула Пенелопа Крус. Чоловіка актриси, Хав'єра Бардема, на заході не було — він перебуває у масштабному промотурі стрічки "Бути Рікардо" з Ніколь Кідман, чий розкішний образ розкритикували у Мережі.

Вечір вшанування представників кіноіндустрії традиційно проходить за підтримки Chanel. Щороку героями заходу ставали різні знаменитості. Свого часу це були Джордж Клуні, Мартін Скорсезе, Лора Дерн. У 2021 році селебріті зібралися, щоб відзначити заслуги Пенелопи Крус у кінематографії — шикарної актриси та музи Карла Лагерфельда, давнього друга французького модного Дому.

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Пенелопа Крус у червоній сукні Chanel
Пенелопа Крус у червоній сукні Chanel / Фото: Vogue

Для такої важливої події Пенелопа обрала тотал-лук Chanel. 47-річна знаменитість одягла червону атласну сукню-максі з асиметричним пишним подолом і завищеною лінією талії. Бант спереду привертав увагу до глибокого декольте, яке прикрасили ажурні вставки, посипані кристалами. Для того, щоб образ залишався легким, актриса вибрала досить непомітне взуття — чорні босоніжки на зручному підборі.

Пенелопа Крус у червоній сукні Chanel гала-вечері
Пенелопа Крус у червоній сукні Chanel гала-вечері / Фото: Инстаграм

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Підтримати Пенелопу у важливий для неї вечір прийшли багато зірок Голлівуду: Енн Гетевей, Діана Крюгер, Ребекка Голл, Ріккі Мартін та інші.

Пенелопа Крус, Енн Хетеуей та Діана Крюгер на вечорі у нью-йоркському музеї сучасного мистецтва
Пенелопа Крус, Енн Хетеуей та Діана Крюгер на вечорі у нью-йоркському музеї сучасного мистецтва / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Пенелопа Крус і Ріккі Мартін у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку
Пенелопа Крус і Ріккі Мартін у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

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