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Вечная классика: Елена Зеленская показала, как выглядеть строго, но не скучно (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
15 декабря, 16:51
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Первая леди приняла участие в презентации платформы о здоровом питании в школах
Новый образ Елены Зеленской на презентации платформы "Знаїмо"
Новый образ Елены Зеленской на презентации платформы "Знаїмо" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская приняла участие в презентации платформы о здоровом питании в школах "Знаїмо", которая является частью реформы системы школьного питания, проходящей в Украине по инициативе и под патронатом Первой леди. Также узнайте, какую книгу жена Президента считает идеальной для зимних вечеров.

На мероприятие Первая леди пришла в черном платье ниже колен с белым лаконичным воротником, подчеркнув талию тонким черным поясом, и в белых лодочках. В выборе аксессуаров жена Президента снова показала изысканный вкус и уместность – только обручальное кольцо и золотые сережки-подвески с черными керамическими вставками и белым жемчугом. Аккуратно уложенные волосы Елены Зеленской были распущены.

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Образ Елены Зеленской на презентации платформы "Знаїмо"
Образ Елены Зеленской на презентации платформы "Знаїмо" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Портал "Знаїмо" – результат реализации подписанного в мае 2021 года меморандума между Первой леди Украины, ЮНИСЕФ, Посольством Швейцарской Конфедерации в Украине и Министерством образования и науки. Тогда стороны договорились о начале информационной кампании по здоровому питанию в нашей стране. По словам супруги Президента, инициировавшей запуск портала, главная миссия кампании – это больше, чем просто поменять школьное меню на полезное и здоровое. Максимальное задание – воспитать правильные пищевые привычки украинских семей.

Начала работу платформа о здоровом питании в школах "Знаїмо"
Начала работу платформа о здоровом питании в школах "Знаїмо" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Детский фонд ООН ЮНИСЕФ провел исследование пищевого поведения детей и родителей в Украине. Оказалось, что почти половина родителей (47%) не знает, что питание – реальный мотиватор к хорошему обучению. А сейчас наши дети в большинстве своем не всегда довольны тем, что они едят в школе.

– отметила Елена Зеленская.

На платформе уже собрана полная информация для руководителей учебных заведений о ходе реформы и нормативах школьного питания. Также созданы разделы для учителей и родителей, на которых можно узнать, как формировать культуру питания у ребенка в семье и школе. Есть и отдельный раздел для школьников, в нем в простой, понятной и увлекательной форме изложены основы здорового питания.

Начала работу платформа о здоровом питании в школах "Знаїмо"
Начала работу платформа о здоровом питании в школах "Знаїмо" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Пока на портале 200 текстов, около 100 презентаций, анимационных объектов, инструкций, виджетов и ответы на актуальные вопросы. В дальнейшем его планируют регулярно пополнять новой информацией

Школа и дом – главные места, где формируются повадки на всю жизнь. Где складывается пищевое поведение и культура питания. Если мы сейчас сформируем безопасные пищевые привычки у наших детей, они останутся с ними и во взрослой жизни. Вырастут здоровые и сознательные люди.

– резюмировала Елена Зеленская.

Начала работу платформа о здоровом питании в школах "Знаїмо"
Начала работу платформа о здоровом питании в школах "Знаїмо" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Напомним, в рамках реформы школьного питания в мае 2021 года было представлено обновленное меню для школьных столовых, состоящее из 160 блюд с ограниченным количеством соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов. Параллельно с этим увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов.

Начала работу платформа о здоровом питании в школах "Знаїмо"
Начала работу платформа о здоровом питании в школах "Знаїмо" / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В августе 2021 Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный санитарный регламент для образовательных заведений. Пока в столовках в полной мере готовятся к нововведениям. Уже с 1 января 2022 года реформа должна заработать официально.

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Елена Мело Тсина
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