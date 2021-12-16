54-летняя Николь Кидман поразила роскошным образом. Почему же в Сети ее критикуют

Снова в воздухе витает вечный вопрос: имеет ли женщина право на старение и принятие себя?

Николь Кидман появилась на премьере "Быть Рикардо" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сиднее состоялась премьера фильма "Быть Рикардо" с Николь Кидман и Хавьером Бардема в главных ролях. Они и представляли киноновинку. Актриса была в платье с короткими рукавами и привлекла внимание публики к своим своим "постаревшим" рукам. Напомним, что недавно Сара Джессика Паркер ответила на критику морщин и седых волос.

На ковровой дорожке 54-летняя Николь Кидман появилась в компании своего возлюбленного 54-летнего Кита Урбана. Для гламурного появления на публике Николь выбрала шикарное зеленое платье Etro в пайетках. Дополнила образ кинодива бриллиантовыми украшения с изумрудами.

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Николь Кидман появилась на премьере "Быть Рикардо" / Фото: instagram.com/nicolekidman

На премьеру "Быть Рикардо" Николь Кидман пришла с возлюбленным Китом Урбаном / Фото: Getty Images

Но больше всего внимание поклонников привлек не шикарный наряд и изысканные драгоценности, а кожа актрисы. В частности фанаты заметили, что руки Николь Кидман сильно постарели, а кожа потеряла упругость.

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Поклонники обратили внимание на постаревшие руки Николь Кидман / Фото: Getty Images

"Может, она не наносила солнцезащитный крем на руки?", "То же самое и с Сарой Джессикой Паркер. Руки всегда показывают ваш настоящий возраст, даже если вы никогда не моете посуду самостоятельно", "Руки всегда говорят правду. Но ее выглядят лучше, чем у Мадонны", "Ты всегда можешь определить возраст женщины по ее шее и рукам", — писали пользователи Сети.

Образ Николь Кидман на премьере "Быть Рикардо" / Фото: Getty Images

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Мы считаем, что Николь Кидман выглядит превосходно не просто для своего возраста, но даже для возраста 30-летней женщины! А естественные процессы старения — это нормально. Любовь к себе начинается тогда, когда цифры и отражение в зеркале не имеют значения.

Николь Кидман появилась на премьере "Быть Рикардо" / Фото: instagram.com/nicolekidman

Фильм "Быть Рикардо" рассказывает историю популярных супругов-актеров Люсиль Болл (Николь Кидман) и Деси Арнаса (Хавьер Бардем). Пара прославилась благодаря сериалу "Я люблю Люси", который выходил на экраны в 50-х годах. Однако позже они столкнулись с кризисом как в карьере, так и в личных отношениях.

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