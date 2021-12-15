Итоги 2021 года: что ищут модники в Google

Google поделился отчетом о поисковых данных в 2021 году. В рейтинге достоверно рассказано о ключевых запросах в сфере моды. Ранее Instagram назвал главные тренды.
В ТОП-10 самых популярных запросов Google по одежде оказались: "рейв-наряды", "элегантные наряды", "коттеджкор наряды", "наряды 90-х" и "фестивальные наряды" и другие. Популярность этих запросов связывают с TikTok и Instagram. Трендовые видеоролики в TikTok и посты fashion-блогеров в Instagram используются для демонстрации образов, несения образовательной информации вкусах поколения Z.
Данные Google о тенденциях в сфере моды в 2021 году
- Рейв-наряды.
- Наряды в стиле преппи.
- Одежда в тисле коттеджкор.
- Наряды в стиле 1970-х.
- Наряды в стиле 1990-х.
- Одежда для школьных вечеринок.
- Винтажный наряды.
- Фестивальные наряды.
- Наряды в стиле 1950-х.
Модно ли носить...?
- ...челку;
- ...узкие джинсы;
- ...шорты карго;
- ...комбинезон;
- ...высокие сапоги;
- ...джинсовые куртки;
- ...клешные брюки;
- ...топы с открытыми плечами;
- ...кожаную куртку;
- ...жилеты.
Что надеть…
- Что надеть на концерт.
- Что надеть на школьный бал.
- Что надеть под выпускную мантию.
- Что надеть на свадебную вечеринку.
- Что надеть на выпускной.
- Что надеть на суд присяжных.
- Что надеть на бейсбольный матч.
- Что надеть для катания на сноуборде.
- Что надеть на интервью.
- Что надеть на поминки.
Одежда в стиле персонажей из кино и сериалов
- Сара Кэмерон;
- Белла Свон;
- Ханна Монтана;
- Лав Куинн;
- Круэлла;
- Рэйчел Грин;
- Кили Джонс;
- Елена Гилберт;
- Джеки Буркхарт;
- Фрэн Файн.
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