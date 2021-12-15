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Итоги 2021 года: что ищут модники в Google

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
15 декабря, 14:43
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Рост их популярности непосредственно связывают с платформами TikTok и Instagram
Самые популярные запросы 2021 года о моде по версии Google
Самые популярные запросы 2021 года о моде по версии Google / Фото: Коллаж: Сегодня

Google поделился отчетом о поисковых данных в 2021 году. В рейтинге достоверно рассказано о ключевых запросах в сфере моды. Ранее Instagram назвал главные тренды.

В ТОП-10 самых популярных запросов Google по одежде оказались: "рейв-наряды", "элегантные наряды", "коттеджкор наряды", "наряды 90-х" и "фестивальные наряды" и другие. Популярность этих запросов связывают с TikTok и Instagram. Трендовые видеоролики в TikTok и посты fashion-блогеров в Instagram используются для демонстрации образов, несения образовательной информации вкусах поколения Z.

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Данные Google о тенденциях в сфере моды в 2021 году

  • Рейв-наряды.
  • Наряды в стиле преппи.
  • Одежда в тисле коттеджкор.
  • Наряды в стиле 1970-х.
  • Наряды в стиле 1990-х.
  • Одежда для школьных вечеринок.
  • Винтажный наряды.
  • Фестивальные наряды.
  • Наряды в стиле 1950-х.

Модно ли носить...?

  • ...челку;
  • ...узкие джинсы;
  • ...шорты карго;
  • ...комбинезон;
  • ...высокие сапоги;
  • ...джинсовые куртки;
  • ...клешные брюки;
  • ...топы с открытыми плечами;
  • ...кожаную куртку;
  • ...жилеты.

Что надеть…

  • Что надеть на концерт.
  • Что надеть на школьный бал.
  • Что надеть под выпускную мантию.
  • Что надеть на свадебную вечеринку.
  • Что надеть на выпускной.
  • Что надеть на суд присяжных.
  • Что надеть на бейсбольный матч.
  • Что надеть для катания на сноуборде.
  • Что надеть на интервью.
  • Что надеть на поминки.

Одежда в стиле персонажей из кино и сериалов

  • Сара Кэмерон;
  • Белла Свон;
  • Ханна Монтана;
  • Лав Куинн;
  • Круэлла;
  • Рэйчел Грин;
  • Кили Джонс;
  • Елена Гилберт;
  • Джеки Буркхарт;
  • Фрэн Файн.

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