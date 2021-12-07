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Chanel представили демикутюрную коллекцию Métiers d’Art. И она прекрасна!

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
7 декабря, 19:30
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Показ прошел в новом креативном пространстве, созданном брендом для своих мастерских. Подробности – в материале
Chanel Métiers d’Art Fall 2022
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue

Chanel после недавнего фиаско с новогодним адвент-календарем, представили новую коллекцию Métiers d’Art сезона осень 2022. К счастью поклонников, в этот раз творения креативного директора и преемницы Карла Лагерфельда оставило приятное послевкусие.

Виржини Виар пригласила гостей в Le19M – недавно открывшееся пространство, посвященное креативщикам и ремесленникам мастерских дома, где она представила свою новую коллекцию.

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Когда я здесь, мне кажется, что я снова в школе", – рассказала Виар американскому Vogue.

Треугольное здание Le19M получило свое название в честь района, в котором оно расположено. Над проектом работал французский архитектор Руди Риччиотти. Фасад здания как будто прошит "бетонной нитью", что должно напоминать замысловатую вышивку ткани от кутюр. Виар повторила эти линии, а также элементы интерьера здания в коллекции, которую она назвала "Метрополитен".

Chanel Métiers d’Art Fall 2022
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue

Отсылки к элементам фасада здания можно было увидеть на твидовых карманах пальто, на тунике, вязаном пурпурном ансамбле с укороченным топом и кюлотами, а также в вышивке золотыми лентами на топе.

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Chanel Métiers d’Art Fall 2022
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue

Саму же коллекцию Виржини посвятила историческим мастерским, которые Chanel развивают по сей день – Lesage, Montex, Lemarié, Lognon, Goosens, Maison Michel и Massaro. Именно их традиционные вековые техники использует модный дом в своих коллекциях.

Chanel Métiers d’Art Fall 2022
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue

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В новой коллекции Métiers d’Art прослеживается увлечение трендов последних сезонов – логоманией. Айдентику бренда можно увидеть в виде двойной буквы C среди цветочных аппликаций, тот же логотип был игриво нарисован на кардиганах и брюках, а вышивки Chanel в виде разноцветных кристаллов украсили карманы твидового блузона, напоминавшего толстовку.

Chanel Métiers d’Art Fall 2022
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue

Добавила эффектности шоу и постановка. Во время показа одна из моделей – корейская манекенщица Су Джу сошла с подиума и ступила на небольшую сцену, где она уже в качестве своего эго-поп-звезды Эфир вместе с Oneohtrix Point Never (Дэниел Лопатин) ​исполнила сингл Haemin.

Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 | Фото: Vogue
Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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