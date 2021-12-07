Chanel объяснили, почему их адвент-календарь с пробниками и наклейками стоит 22 тыс. грн

Хотели как лучше, а получилось как всегда

Адвент-календарь Chanel / Фото: Chanel

Поскольку праздники быстро приближаются, многие из нас уже стали подбирать чудесные сюрпризы адвент-календарей. Но те, кто приобрели предновогодний календарь Chanel, вышедший ограниченным тиражом, за 825 долларов (ок. 22 450 грн), совсем не счастливы.

Несколько дней мы наблюдаем, как блогеры публикуют в свои соцсетях распаковку календаря бренда и недоумевают, описывая разочарование и завышенные цены.

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Адвент-календарь Chanel / Фото: Chanel

Почему разгорелся скандал

Дело в том, что в набор входит множество наклеек, пустых мешочков, которые можно получить бесплатно при покупке бьюти-средств бренда, малюсенькие флаконы духов Chanel N°5, брелоки, зеркальце, елочную игрушку и только 3 полноразмерных продукта – 2 губные помады и лак для ногтей.

Интересно, что Chanel опубликовали содержание своего адвент-календаря на сайте бренда. Собственно, с ним можно было ознакомиться до покупки столь дорогого удовольствия.

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Адвент-календарь Chanel / Фото: Chanel

В Сети поднялся нешуточный скандал, блогеры обвинили бренд в блокировке аккаунтов некоторых пользователей TikTok, которые поделились своим опытом распаковки адвент-календаря, а клиенты модного дома продолжают недоумевать.

К слову, все адвент-календари Chanel уже распроданы.

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Что ответили в Chanel

Вчера вечером топ-менеджмент бренда прокомментировал ситуацию изданию WWD.

Бруно Павловски, президент Chanel SAS, рассказал, что французский люксовый дом выпустил календарь в рамках празднования в этом году 100-летия аромата Chanel № 5, и не ожидал отрицательных отзывов.

Это противоречие немного прискорбно, потому что это было не то, что планировали Chanel. Мы думали, что доставим удовольствие некоторым своим покупателям, предлагая такой продукт. Очевидно, что мы должны учитывать такую реакцию, и поэтому в будущем мы, безусловно, будем гораздо осторожнее.

Адвент-календарь Chanel / Фото: Chanel

Бруно опроверг и новости о блокировке пользователей.

Мы никогда никому не блокировали доступ к аккаунту Chanel в TikTok, потому что он просто неактивен. Он никогда не был активирован, контент никогда не публиковался, у него нет подписчиков и подписок. Таким образом, страница кажется пустой для всех, кто ее посещает, — пояснили в доме.

Также руководство Chanel отметили, что адвент-календарь – это коллекционный предмет, ценность которого нельзя мерить суммой стоимости продуктов внутри.

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