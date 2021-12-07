Chanel представили демікутюрну колекцію Métiers d’Art. І вона чудова!

Показ пройшов у новому креативному просторі, створеному брендом для своїх майстерень. Подробиці – у матеріалі

Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue

Chanel після недавнього фіаско з новорічним адвент-календарем, представили нову колекцію Métiers d’Art сезону осінь 2022. На щастя шанувальників, цього разу твори креативного директора та спадкоємиці Карла Лагерфельда залишили приємний післясмак.

Віржині Віар запросила гостей до Le19M – простір, що недавно відкрився, присвячений креативникам і ремісникам майстерень будинку, де вона представила свою нову колекцію.

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Коли я тут, мені здається, що я знову у школі", – розповіла Віар американському Vogue.

Трикутний будинок Le19M отримав свою назву на честь району, в якому він розташований. Над проєктом працював французький архітектор Руді Річчіотті. Фасад будівлі ніби прошитий "бетонною ниткою", що має нагадувати хитромудру вишивку тканини від кутюр. Віар повторила ці лінії, а також елементи інтер'єру будівлі в колекції, яку вона назвала "Метрополітен".

Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue

Відсилання до елементів фасаду будівлі можна було побачити на твідових кишенях пальто, туніці, в'язаному пурпуровому ансамблі з укороченим топом і кюлотами, а також у вишивці золотими стрічками на топі.

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Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue

Саму ж колекцію Віржині присвятила історичним майстерням, які Chanel розвивають досі – Lesage, Montex, Lemarié, Lognon, Goosens, Maison Michel та Massaro. Саме їх традиційні вікові техніки використовує модний будинок у колекціях.

Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue

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У новій колекції Métiers d’Art простежується захоплення трендів останніх сезонів – логоманією. Айдентику бренду можна побачити у вигляді подвійної літери C серед квіткових аплікацій, той же логотип був грайливо намальований на кардиганах та штанах, а вишивки Chanel у вигляді різнокольорових кристалів прикрасили кишені твідового блузона, що нагадував толстовку.

Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue

Додала ефектності шоу також постановка. Під час показу одна з моделей – корейська манекенниця Су Джу зійшла з подіуму і ступила на невелику сцену, де вона вже як його его-поп-зірка Ефір разом з Oneohtrix Point Never (Деніел Лопатін) виконала сингл Haemin.

Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue Chanel Métiers d’Art Fall 2022 / Фото: Vogue 1 /20

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