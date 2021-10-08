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Кристен Стюарт удивила образом на премьере фильма "Спенсер" в Лондоне (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
8 октября, 12:16
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31-летняя звезда сыграла главную роль в фильме о принцессе Диане. События картины сосредоточатся на поворотном моменте в жизни Леди Ди
Кристен Стюарт в платье Chanel на премьере фильма "Спенсер"
Кристен Стюарт в платье Chanel на премьере фильма "Спенсер" / Фото: Getty Images

Вчера в Лондоне состоялась премьера фильма чилийского режиссера Пабло Ларраина "Спенсер". Картину показали в рамках 65-го Лондонского кинофестиваля. На красной дорожке блистала главная героиня Кристен Стюарт, которая сыграла в фильме принцессу Диану.

31-летняя актриса появилась в обтягивающем сером платье макси длины Chanel, украшенном камнями, и черных босоножках.

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Кристен Стюарт на красной дорожке 65-го Лондонского кинофестиваля
Кристен Стюарт на красной дорожке 65-го Лондонского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Образ звезды, как всегда, вызвал недоумение и нелицеприятные отзывы модных критиков. Дело в том, что Кристен является лицом бренда Chanel и согласно контрактам обязана надевать вещи модного дома на любые мероприятия. Чаще всего, стилисты подбирают актрисе достаточно странные наряды, которые уродуют ее внешность.

Ко всем, на красной дорожке знаменитость явно выглядела уставшей и с мешками под глазами.

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/ Фото: Getty Images

Сюжет фильма описывает события, произошедшие в королевской семье Великобритании на рождественские праздники в 1991 году. Именно на Рождество в Сандрингеме принцесса Диана приняла окончательное решение развестись с принцем Чарльзом.

Стюарт призналась Reuters:

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Я очень рада привезти фильм домой... Мы подошли к нему с такой любовью. Даже если бы все его ненавидели, это ничего, потому что мы действительно просто вложили все, что у нас было.

Напомним, сама Леди Ди редко выбирала одежду Chanel для своих выходов. Но в самом фильме Кристен Стюарт появится в нескольких нарядах бренда. Скорее всего, это также продиктовано рекламными контрактами актрисы.

Премьера картины "Спенсер" состоится в Украине 4 ноября 2021 года.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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