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В Balenciaga – только трусы купите: мы нашли самые дешевые вещи в люксовых бутиках Киева

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
18 ноября, 12:49
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У Fendi из "самого дешевого" увидите колготы. Что предлагают в Chanel, Rolex, Tiffany & Co, Cartier и других бутиках – узнайте в материале
Мы нашли самые дешевые вещи в люксовых бутиках Киева
Мы нашли самые дешевые вещи в люксовых бутиках Киева / Фото: Инфографика Life Сегодня

У них нет Черной пятницы, потому что скидки клиентам бутиков не нужны. Их ассортимент на витринах не нуждается в рекламе, ведь основатели брендов еще десятки лет назад позаботились о мировом признании.

Знаменитости раскупают их вещи из последних коллекций и хвастаются ими на красных дорожках. И своими луками еще раз подтверждают написанное выше.

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Мы отправились в бутики перед Черной пятницей не за самыми дорогими товарами на полках. Искали самые дешевые. Однако найденное со словом "бюджетно" не ассоциируется, а сказанное продавцами подтверждает, что шопинг в бутиках для многих навсегда останется мечтой.

Сначала пришли в Tiffany & Co

Получить кольцо в подарок от Tiffany & Co – это мечта всех девушек. Парни, вы до сих пор не знаете, что купить своей любимой под елочку на Новый год? Драгоценности от бренда – беспроигрышный вариант. Но за некоторые шедевры нужно отдать состояние!

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Бренд на рынке с 1837 года. И уже более 180 лет ему нет равных, особенно когда речь идет о кольцах. И на сайте это не скрывают. Ювелирный дом просит не винить его в пристрастиях женской половины к украшениям. Ведь каждая девушка мечтает об одном – бирюзовой коробочке от Tiffany & Co.

/ Фото: скриншот

Но большинство мужской аудитории будет в шоке, когда увидит ценник на некоторые украшения. Ибо прайс на одно из колец на официальном сайте – 963 тыс. гривен. А что вы хотели! За 18 каратов белого золота нужно платить.

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/ Фото: скриншот

Некоторые парни все же надеются, что их девушка не будет "как все" и захочет украшения хотя бы из BVLGARI. Но без паники.

В киевском бутике мы нашли самый бюджетный вариант кольца за 9800 гривен. Он сделан из серебра, а надпись Love еще раз напомнит о чувствах второй половинки, которая его подарила

Будем откровенны, такое украшение девушка оценит в начале отношений. Для помолвки требуется более изысканный и дорогой вариант. Самое дешевое обручальное кольцо из платины с бриллиантом для особого момента предлагают за 115 600 гривен.

Кстати, скидок в ювелирном доме Tiffany & Co не бывает, поэтому не ждите ценопада и выгодных предложений.

Далее – "исследовали" шедевры в Dolce & Gabbana

Бренд Dolce & Gabbana ассоциируется с идеальными сумками, придающими грациозность и утонченность стилю. Самую дешевую модель сумки в столичном бутике предлагает Mini Devotion – за 23 700 гривен. Не говорите, что дорого, ведь такой халявы у Chanel не будет.

Ну и куда же без туфель к сумке! Самую дешевую обувь в ассортименте предлагают со скидкой за 7600 гривен. Предварительный прайс – 19 тыс. гривен. Да, на сайте предлагают сезонные скидки, но не по случаю Черной пятницы.

Без указанной скидки вы могли бы купить разве что тапочки кислотного цвета. Их стоимость – 7850 гривен. Но приобрести туфли по "горячей" цене мало шансов, ведь они на броне у клиента.

Это и неудивительно. Мы пытались связаться с Dolce & Gabbana в телефонном режиме. Лишь с четвертого раза в бутике взяли трубку, потому что сеть разрывалась от звонков. Словом, самые дешевые товары здесь разбирают как горячие пирожки.

Перейдем к консервативным изделиям от Rolex

Часы от Rolex – это аналог слов "статусность" и "эталон". Никаких часов бренда за 1 тыс. долларов вы не купите. Упомянутая сумма – это не о состоянии клиентов-миллиардеров.

Rolex на руке когда-то успели продемонстрировать британский премьер Уинстон Черчилль, американский певец Элвис Пресли и другие исторические личности. До сих пор продолжают это делать и в то же время творить историю рэпер Jay-Z, модель Ким Кардашьян, актеры Брэд Питт, Роберт Дауни (младший) и Том Харди.

/ Фото: Pinterest

Первые часы Rolex влюбляют в себя владельца. Удержаться от следующей покупки невозможно, поэтому звезды становятся коллекционерами. Вот Роберт Дауни (младший) не скрывает этого и хвастает купленными моделями. У него есть Rolex Submariner Hulk, Milgauss и PVD GMT-Master I. И это еще не все!

В бутике Киева самый дешевый Rolex для женщин предлагают за 182 тысячи гривен. Модель называется Oyster Perpetua с диаметром циферблата 34 мм.

После увиденного возникает вопрос: "Ну куда уж идеальнее?"

В киевском Rolex не работают по предварительному заказу, поэтому придется выбирать из актуального ассортимента. Но гарантии нет, что успеете купить именно то, что хотели. Если оценили "бюджетный" Oyster Perpetua – поспешите.

То, что есть в данный момент, могут купить через час, – сказали нам в бутике.

Снова этот режим "горячих пирожков"! Кто бы мог подумать, что в магазинчике, где часы стоят все деньги мира, у вас не будет достаточно времени, чтобы подумать. Ведь кто-то из богачей из-под носа заберет часы за несколько миллионов.

Если для вас 182 тыс. гривен – сумасшедшие деньги, то идите в Chanel.

А что там в Chanel из самого дешевого предлагают?

Самые бюджетные часы в модном доме Chanel стоят меньше, если сравнивать с Rolex. А еще здесь не предупредили, что необходимо спешить, чтобы купить товар с французским шармом.

Самые дешевые часы – Premiere Chain из стали. Их прайс – 128 тыс. гривен. Форму циферблата из черной эмали делали максимально похожей с Вандомской площадью в Париже.

Элегантный и в то же время сдержанный стиль – такие часы дополнят лук для выхода на красную дорожку.

А теперь – к сумкам! Самое дешевое предложение – это клатч за 88 тыс. гривен. Вы найдете его в нескольких расцветках. Как вам в бирюзовом варианте? Его еще называют кошельком, ведь он маленький – 19,2 см. К сожалению, ноутбук и косметичка не поместятся. Максимум – смартфон.

Как же без Cartier?

Вы разочаруетесь, потому что самое дешевое украшение в ассортименте фешен-дома – это не кольцо в форме гвоздя или пантеры ценой более двух миллионов гривен.

Самым доступным будет браслет "Тринити" с шелковым шнурком и тремя соединенными кольцами из белого, розового и желтого золота. Его цена – 18 тыс. гривен.

Коллекция существует с 1924 года и это классика Cartier. Удивительно, что бюджетная. Ведь цена на серьги стартует примерно от 50 тыс. гривен, подвески – от 50 тыс. гривен, а на кольца – от 34 тыс. гривен.

За минимальный прайс вы не получите желаемого впечатления после шопинга в Cartier. Кроме случая, если вы реально мечтали о "Тринити".

На десерт – любимый department store украинских селебрити Sanahunt

Sanahunt – самый дорогой department store в Киеве, где собраны товары известных брендов, включая Fendi, Versace, Givenchy. Украинские звезды любят там одеваться. Тина Кароль не раз выходила на сцену в платье от David Koma, фешен-изделия которого есть в department store.

Самое бюджетное платье от David Koma мы тоже нашли, но напоминает оно рубашку. Его цена – 34 680 гривен со скидкой, а раньше стоило 43 350 гривен.

Ну и черные колготки к платью – их искали среди ассортимента Fendi. И нашли за 6560 гривен в красивой упаковке. Старая цена – 8190 гривен. К счастью, в department store действуют скидки до 20% на одежду. Вы можете приобрести колготы со скидкой в 1630 гривен. Самое важное – не порвать их в первый же день.

К слову, колготы, которые стоят более 6 тыс. гривен, – это самое дешевое, что предлагает Fendi.

Белье искали среди ассортимента Balenciaga. Самый дешевый прайс – на трусы черного цвета с логотипом. Их цена со скидкой – 6220 гривен, без – 7770 гривен.

Какие впечатления после "бюджетного" шопинга в самых дорогих бутиках Киева?

Купленные вещи в бутиках для богачей – это возможность заявить о себе без слов, надев только один шедевр от Chanel или Rolex.

Для людей со среднестатистической зарплатой дорогие магазины – это музеи с красивыми инсталляциями. Вещи, которые предлагают любителям особенного, не все могут себе позволить.

Мы нашли самые дешевые предложения в бутиках, и их сложно назвать "бюджетными".

Ведь трусы в Balenciaga или колготы от Fendi стоят как зимний пуховик у Massimo Dutti. Прайс на Rolex аналогичен цене авто. За колечко от Tiffany & Co нужно заплатить как за празднование скромной свадьбы в кругу друзей.

Несмотря на это, бренды будут диктовать тенденции, которые станут правилами фешен-индустрии и войдут в историю.

Недавно мы рассказывали о 5 эксклюзивных номерах на Мальдивах, которые обожают богачи.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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