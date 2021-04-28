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Кейт Миддлтон появилась на публике в сапогах, которые носит уже 17 лет (фото)

Сегодня, 17:09

С годами стиль герцогини Кембриджской стал утонченнее, но обувь Penelope Chilvers осталась ее фаворитом

На прошлой неделе Кейт Миддлтон в total black встретилась со студентами авиационного корпуса. А вот ее новый загородный образ оказался куда менее формальным. Вместе с принцем Уильямом герцогиня Кембриджская посетила ферму в Литтл-Стейнтоне. Там члены королевской семьи пообщались с четой Чэпмен — участниками программы Национального союза фермеров.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Поездка позволила совместить герцогам приятное с полезным. В перерывах между обсуждением вопросов сельского хозяйства Уильям и Кейт катались на тракторе и играли с овечками. Для такого досуга пара выбрала комфортную повседневную одежду.

Кейт надела курточку цвета хаки, джинсы скинни из темного денима и белый джемпер со скандинавским принтом. Выглядывающая из-под него романтичная блуза выдавала в гостье фермы истинную герцогиню.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Но, пожалуй, самой интересной деталью образа Миддлтон стали коричневые сапоги Penelope Chilvers. Впервые Кэтрин появилась в таких еще 17 лет назад. Затем в 2016-м она гуляла в них по Бутану, а в 2020-м посетила начальную школу Робин Гуд в Лондоне. Вот кто мог бы стать амбассадором осознанного потребления и устойчивого развития. Берите пример!

Кейт Миддлтон в сапогах Penelope Chilvers
Кейт Миддлтон в сапогах Penelope Chilvers
Фото: penelopechilvers.com

Принц Уильям оделся в похожих с Кейт тонах. Он выбрал стеганую куртку, темно-синие брюки, а также голубой джемпер с рубашкой. Из обуви внук королевы Елизаветы II предпочел лаконичные ботинки.

Принц Уильям
Принц Уильям
Фото: Getty Images

Образы герцогов Кембриджских идеально подходят для поездки на дачу, что особенно актуально накануне майских праздников. Кстати, самое время позаботится и о стильной пасхальной корзинке – мы собрали подборку самых красивых.

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