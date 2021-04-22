Стильные пасхальные корзины: 20 лучших праздничных идей
Вдохновляющего подборка для главных весенних выходных
Если вы уже составили меню на Пасху-2021, пора задуматься и о том, куда складывать все вкусности для похода в церковь или пикника. Ведь даже обычную корзинку можно превратить в красивый аксессуар. Процесс украшения станет отличной медитацией или, наоборот, позволит шумно и весело провести время с домашними.
Ну и, конечно, вы всегда можете купить идеальный вариант. В преддверии пасхальных праздников стильные корзины продаются во многих цветочных магазинах, студиях декора и в отделах товаров для дома. Мы собрали интересные идеи, которые стоит взять на вооружение.
Пасха — главный весенний праздник. Поэтому различные цветы, листья и веточки прекрасно подходят для украшения корзинки. Можно составить большое сложное панно, сделать акцент в виде одного крупного цветка по центру или добавить несколько деликатных бутонов возле ручек. Только представьте, как будет смотреться с длинным весенним сарафаном!
Казалось бы, лаконичный элемент, но он вмиг преображает обычную плетеную корзину. Яркие расцветки добавят праздничного настроения, а более нейтральные станут изюминкой интерьера и в будние дни. Также красиво выглядят рюши или бантики. Такие легко сделать своими руками из обрезков ткани. Вспомните, не укорачивали ли вы недавно платье? Самое время дополнить его милым аксессуаром.
Розовую, лавандовую или мятную корзинку точно не назовешь скучной. Изменить цвет можно как с помощью баллончика, так и кистью с обычной краской. Ориентируйтесь на пастельные оттенки или простые принты — например, горох. Если постепенно разбавлять краску с белой, получится стильный градиентный эффект.
Кролики, птички, барашки и прочая живность, ассоциирующаяся с Пасхой, тоже сгодится для декора. Уже сейчас подобных фигурок полно в магазинах и супермаркетах. И не забывайте про разноцветные пасхальные яйца — из пенопласта или папье-маше.
Если вам близко понятие хюгге, простые широкие корзины в скандинавском стиле подойдут лучше всего. Их отличает матовый финиш и светлые оттенки — слоновая кость, молочный, бежевый, серый. После праздников минималистичные корзинки также можно оставить в качестве практичного домашнего декора.
Еще один сдержанный, но вполне самодостаточный вариант. В интересном дизайне может быть выполнен только один элемент корзины или все изделие. К примеру, ромб как на фото понравится поклонникам геометричных трендов, плетение с ушками и морковкой украсит пасхальный стол, а корзинка с вербой порадует даже настоящих эстетов.
Самый небанальный вариант — заменить традиционную корзину контейнером из дерева. Чтобы он смотрелся не так грубо, добавьте сухоцветы или пушистый лагурус. С палитрой цветов здесь тоже можно поиграть: особенно хорошо подойдут оттенки желтого, зеленого и голубого.
Напомним, мы также рассказывали, как покрасить яйца пищевыми красителями на Пасху-2021.
Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе
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