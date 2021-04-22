Стильные пасхальные корзины: 20 лучших праздничных идей

Вдохновляющего подборка для главных весенних выходных

Если вы уже составили меню на Пасху-2021, пора задуматься и о том, куда складывать все вкусности для похода в церковь или пикника. Ведь даже обычную корзинку можно превратить в красивый аксессуар. Процесс украшения станет отличной медитацией или, наоборот, позволит шумно и весело провести время с домашними.

Ну и, конечно, вы всегда можете купить идеальный вариант. В преддверии пасхальных праздников стильные корзины продаются во многих цветочных магазинах, студиях декора и в отделах товаров для дома. Мы собрали интересные идеи, которые стоит взять на вооружение.

Цветочные композиции

Пасха — главный весенний праздник. Поэтому различные цветы, листья и веточки прекрасно подходят для украшения корзинки. Можно составить большое сложное панно, сделать акцент в виде одного крупного цветка по центру или добавить несколько деликатных бутонов возле ручек. Только представьте, как будет смотреться с длинным весенним сарафаном!

Фото: instagram.com/alma.handmade.ua

Фото: instagram.com/wow__magic__

Фото: instagram.com/crocus_rose_shop

Тканевая подкладка

Казалось бы, лаконичный элемент, но он вмиг преображает обычную плетеную корзину. Яркие расцветки добавят праздничного настроения, а более нейтральные станут изюминкой интерьера и в будние дни. Также красиво выглядят рюши или бантики. Такие легко сделать своими руками из обрезков ткани. Вспомните, не укорачивали ли вы недавно платье? Самое время дополнить его милым аксессуаром.

Фото: instagram.com/olganosareva

Фото: instagram.com/wildhomedecor

Фото: instagram.com/tatiana__kanivets

Яркие оттенки

Розовую, лавандовую или мятную корзинку точно не назовешь скучной. Изменить цвет можно как с помощью баллончика, так и кистью с обычной краской. Ориентируйтесь на пастельные оттенки или простые принты — например, горох. Если постепенно разбавлять краску с белой, получится стильный градиентный эффект.

Фото: instagram.com/tviy_koshyk

Фото: instagram.com/lagidno

Фото: instagram.com/lagidno

Тематический декор

Кролики, птички, барашки и прочая живность, ассоциирующаяся с Пасхой, тоже сгодится для декора. Уже сейчас подобных фигурок полно в магазинах и супермаркетах. И не забывайте про разноцветные пасхальные яйца — из пенопласта или папье-маше.

Фото: instagram.com/alma.handmade.ua

Фото: instagram.com/kolibriflowers

Фото: instagram.com/belove_decor

Минимализм

Если вам близко понятие хюгге, простые широкие корзины в скандинавском стиле подойдут лучше всего. Их отличает матовый финиш и светлые оттенки — слоновая кость, молочный, бежевый, серый. После праздников минималистичные корзинки также можно оставить в качестве практичного домашнего декора.

Фото: instagram.com/tviy_koshyk

Фото: instagram.com/tviy_koshyk

Необычное плетение

Еще один сдержанный, но вполне самодостаточный вариант. В интересном дизайне может быть выполнен только один элемент корзины или все изделие. К примеру, ромб как на фото понравится поклонникам геометричных трендов, плетение с ушками и морковкой украсит пасхальный стол, а корзинка с вербой порадует даже настоящих эстетов.

Фото: instagram.com/pletenij_svit

Фото: instagram.com/kaktys_plet

Деревянные контейнеры

Самый небанальный вариант — заменить традиционную корзину контейнером из дерева. Чтобы он смотрелся не так грубо, добавьте сухоцветы или пушистый лагурус. С палитрой цветов здесь тоже можно поиграть: особенно хорошо подойдут оттенки желтого, зеленого и голубого.

Фото: instagram.com/rosen_ville

Фото: woodville.com.ua

Фото: Pinterest

Напомним, мы также рассказывали, как покрасить яйца пищевыми красителями на Пасху-2021.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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