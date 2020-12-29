Как в три шага создать классный образ на Новый год: короткая инструкция

Астрологи советуют встречать год Быка в блестящем платье

Новый год практически на носу, а вы еще не решили, в чем его встречать? Сегодня.Lifestyle рассказывает, как в максимально короткие сроки создать актуальный новогодний образ и что надеть на празднование года Быка 2021.

Кстати, совсем недавно мы публиковали 6 готовых стильных образов для новогодней ночи от украинских дизайнеров.

Видео: Сегодня

Несмотря на то, что из-за пандемии большинство украинцев намерены отмечать Новый год 2021 дома, астрологи советуют между уютной домашней одеждой и платьем выбрать последнее. Фасон не важен, а вот цвет имеет значение.

Как подобрать наряд на Новый год в три шага

Шаг 1 – платье

Платье в блестках и пайетках прекрасно подойдет для новогодней вечеринки. Мерцать как диско-шар на танцах 80-х – вот главный тренд 2021 года.

В чем встречать Новый год 2021

Фото: Pinterest

Если же 31 декабря вы хотите ограничиться только блеском в глазах – стилист рекомендует белый, голубой или серый цвета. А вот классический черный – оставьте на годовщину встречи выпускников. Будущий хозяин года против принтов, темных оттенков и красного.

Шаг 2 – макияж

Идеальный тон, скульптурирование, хайлайтер, зачесанные наверх брови – это создаст вам максимально свежий, яркий и природный образ.

Макияж на Новый год Быка

Фото: Pinterest

Красную помаду лучше отложить в ящик, королева ночи – нюд, или просто блеск. Матовые губы уже не в моде. Так же забудьте о цветных стрелках. А вот smoky eyes могут стать идеальным решением.

Шаг 3 – прическа

Прическа на Новый год 2021

Фото: Pinterest

Легкие волны или ровные волосы – идеальный вариант для новогодней ночи. Если нет желания долго возиться с плойкой – соберите волосы в низкий пучок и украсьте прическу заколками. Еще больше идей причесок на Новый год 2021 можно найти здесь.

Мы также писали, что надеть на корпоратив в Zoom, чтобы выглядеть идеально.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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