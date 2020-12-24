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Самый популярный аксессуар 2020 года: какие главные тренды на маски для лица

Сегодня, 11:40

Дизайнерские компании взялись за производство защитных масок

На работу, на встречу с друзьями или просто прогуляться по парку. Сейчас без маски для лица и на улицу не выйдешь. Тогда почему бы не сделать этот аксессуар более привлекательным и интересным, подумали дизайнерские компании и взялись за производство защитных масок. О самых популярных трендах на маски – далее в материале.

Сюжет Яны Лукьянец
Видео: Сегодня

Разных цветов, с рисунками, нашивками и даже со стразами. Каких только масок сейчас не найдешь в продаже. Ведь многие предприятия по пошиву одежды перешли на производство средств защиты.

По словам швеи дизайнерской одежды Сандры Коларуссо, ранее они создавали высокую моду, а сейчас – маски.

Защитная маска для лица 2020 года – самый популярный аксессуар.

Даже свадебные салоны без него не могут обойтись. По словам владелицы свадебного салона Весны Споса, их буквально забросали запросами на приобретение праздничных масок.

Свадебные маски выбирают в тон одежды
Свадебные маски выбирают в тон одежды
Фото: Getty Images

Но маски разрабатывают сейчас не только красивые, а и полезные. Например, маски с прозрачными вставками в районе рта помогают адаптироваться к нынешним реалиям людям с недостатками слуха и речи.

Прозрачная маска
Прозрачная маска
Фото: скриншот

"Прозрачные маски подходят для всех. Любой может использовать ее, чтобы облегчить общение жестами, мимикой, движениями губ. Или, скажем, просто прислать поцелуй", – комментирует основательница компании по производству аксессуаров в Италии Дориан Марино.

Не видитесь только на красоту – маска должна защищать

Правда, ученые советуют обращать внимание не на внешний вид товара, а на его практичность.

"Маска должна защищать вас со всех сторон. А в таких вот средствах, красивых, дыхание проецируется в сторону, или вверх или вниз, то есть может поразить человека и вас", – поясняет доцент кафедры клеточной микробиологии университета Рединга в Британии Саймон Кларк.

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Впрочем, никакие условия не останавливают дизайнеров. Изготавливают защитные маски разных стилей. Так самую дорогую маску в мире украшают 3600 бриллиантов, а стоит она более полутора миллиона долларов.

Тем временем внучка Софии Ротару надела дизайнерскую маску за 6700 гривен.

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Источник: Сегодня
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