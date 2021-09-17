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Jacquemus сняли рекламу с собаками. Это самое милое, что мы сегодня видели (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
17 сентября, 15:15
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Дизайнер Симон Порт Жакмюс представил рекламу аксессуаров из коллекции сезона осень-зима 2021, главными героями которой стали далматинцы, хаски, кане-корсо, бородатые колли и другие породы
Реклама Jacquemus Fall 2021
Реклама Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Jacquemus выпустили новую рекламную кампанию, главными героями которой стали домашние любимцы – собаки. В съемке появились далматинцы, хаски, кане-корсо, бородатые колли и другие породы.

Jacquemus Fall 2021
Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

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Лукбук был посвящен аксессуарам из новой осенне-зимней коллекции бренды 2021 года. В нее вошли: бестселлер Jacquemus микросумочка Le Chiquito разных цветов, кошельки, которые крепятся на широкий кожаный пояс и чехлы для смартфонов.

Jacquemus Fall 2021
Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Длинные ремешки для сумок в кампейне использовали как поводки для собак. Сама же реклама вышла под названием "Какая ты собака?" Кампания была вдохновлена шуточными тестами в Сети.

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Jacquemus Fall 2021
Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Креативный директор бренда Симон Порт Жакмюс в комментариях к посту в Instagram отметил, что он кане-корсо на снимке.

Jacquemus Fall 2021
Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

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Над съемкой работали дуэт фотографов Карлин Джейкобс и Имрух Аша.

Jacquemus Fall 2021
Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Jacquemus Fall 2021
Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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