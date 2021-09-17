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Jacquemus зняли рекламу з собаками. Це наймиліше, що ми сьогодні бачили (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
17 вересня, 15:15
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Дизайнер Симон Порт Жакмюс представив рекламу аксесуарів з колекції сезону осінь-зима 2021, головними героями якої стали далматинці, хаскі, кане-корсо, бородаті коллі та інші породи
Реклама Jacquemus Fall 2021
Реклама Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Jacquemus випустили нову рекламну кампанію, головними героями якої стали домашні улюбленці – собаки. У зйомці з'явилися далматинці, хаскі, кане-корсо, бородаті коллі та інші породи тварин.

Jacquemus Fall 2021
Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

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Лукбук був присвячений аксесуарам з нової осінньо-зимової колекції бренду 2021 року. До неї увійшли: бестселер Jacquemus мікросумочка Le Chiquito різних кольорів, гаманці, які кріпляться на широкий шкіряний пояс і чохли для смартфонів.

Jacquemus Fall 2021
Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Довгі ремінці для сумок в кампейні використали як повідки для собак. Сама ж реклама вийшла під назвою "Яка ти собака?" Кампанія була натхненна жартівливими тестами в Мережі.

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Jacquemus Fall 2021
Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Креативний директор бренду Симон Порт Жакмюс в коментарях до посту в Instagram зазначив, що він кане-корсо на знімку.

Jacquemus Fall 2021
Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

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Над зйомкою працювали дует фотографів Карлін Джейкобс і Імрух Аша.

Jacquemus Fall 2021
Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

Jacquemus Fall 2021
Jacquemus Fall 2021 / Фото: Jacquemus

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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