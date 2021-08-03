Модели на осле, Сицилия, золото и блеск! Dolce & Gabbana показали рекламу осенней коллекции

Рекламную кампанию люксовый бренд снимал на Сициили на футуристической локации

Реклама Dolce & Gabbana сезона осень-зима — 2021 / Фото: Пресс-служба Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana выпустили фото и видео рекламной кампании осенне-зимней коллекции. Итальянский люксовый бренд провел съемку на Сицилии, которой недавно посвятили новую коллекцию, вдохновившись…собой!

Основной темой проекта стали традиции, эстетика и наследие, которые переплетаются с фантазиями о будущем.

Неожиданным героем рекламы стал осел. Как рассказали представители бренда в релизе, животное в течении всего периода съемок находилось под присмотром квалифицированного ветеринара. Также доктор следил за его здоровьем и во время транспортировки.

Модели позировали модному фотографу Юргену Теллеру в одежде из коллекции Dolce & Gabbana сезона осень-зима – 2021. Герои были одеты в ярко-розовые платья с леопардовым принтом, радужные пуховики, жилеты, футболки и джинсы с нанесенными граффити и золотистые спортивные костюмы, яркие шубы, глянцевые наряды и объемные куртки.

Смотрите, как дизайнеры бренда Dolce & Gabbana поразили модную публику.

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