Наши в Париже: украинский дизайнер Юлия Перекрестова рассказала, как и зачем отправилась в столицу моды

Из-за пандемии, модный рынок больше года осваивал диджитал-сферу, но теперь во всей красе вернулся на подиум. Мы поговорили с Юлией Перекрестовой о том, как прошла ее презентация на Неделе моды в Париже

/ Фото: Анна Домбровская, www.instagram.com/juliya_perekriostova/

С каждым сезоном все больше украинских дизайнеров стараются показать свои коллекции в рамках мировых Недель моды. Мы наблюдали за работой 4-х брендов в Нью-Йорке, а теперь пристально взглянули на Париж.

Мы пообщались с украинским дизайнером, основательницей бренда JULIYA KROS, Юлией Перекрестовой о том, как ей удалось попасть в Париж и как профессионалы индустрии оценили ее достижения в дизайне.

Реклама

Дизайнер Юлия Перекрестова / Фото: www.instagram.com/juliya_perekriostova/

Почему решили принять участие в шоуруме в Париже в этом сезоне?

Бренд JULIYA KROS создан в 2015-м году, он давно готов к выходу на европейский и международный рынок. Принять участие в шоуруме в Париже решили, так как это самая хорошая и эффективная площадка в мире для дизайнеров.

Реклама

С какими трудностями столкнулись при подготовке?

В первую очередь – это разница менталитетов. Французы достаточно консервативны. У нас разные взгляды на бизнес-процессы, мы эмоционально разные. Трудности, конечно, были и на этапах обсуждений, договоренностей, юридических вопросов и до общения в самом шоуруме.

На что байеры и парижская публика обращают внимание в первую очередь?

Реклама

Париж – это столица моды. У них достаточно высокая планка, которая касается пошива одежды, ее качества, носибельности, тканей. Сюда же можно отнести идеальный крой и пропорции. Парижская публика очень придирчива. Когда же удается объединить все эти факторы воедино, коллекция будет иметь успех.

JULIYA KROS Season 2021/2022 / Фото: Анна Домбровская, Сегодня

Что важно подготовить дизайнеру для презентации коллекции?

Помимо самой коллекции, очень важно, чтобы у бренда был хороший видео-контент. Еще до самой поездки бренд JULIYA KROS принимал участие на Ukrainian Fashion Week. Мы сделали много съемок, включая рекламную кампанию, лукбук и видео.

Вся коллекция достаточно сложная, в основном она состоит из вещей-трансформеров. Поэтому нам было важно снять пошаговые видео-инструкции, чтобы клиент понимал, как ту или иную вещь можно носить и какое количество образов можно создать. Мы создали специальные QR-коды для бирок, чтобы потенциальные покупатели могли считать их с помощью смартфона и посмотреть видео.

Все это очень важно для продвижения бренда на международный рынок.

Какие результаты работы шоурума?

Сейчас сложно говорить о результатах. Они появятся в скором времени, как правило это происходит в течении месяца. Мы получали много позитивных откликов, поэтому надеемся на хороший фидбек.

JULIYA KROS Season 2021/2022 / Фото: Анна Домбровская, Сегодня

Что самое главное при создании коллекции? С чего вы начинаете работу?

В первую очередь – это идея. Я всегда думаю о женщине, своей клиентке, которая носит вещи бренда JULIYA KROS. Она всегда должна быть в приоритете. Ведь покупатель всегда хочет получить нужную, комфортную и уникальную вещь. Я периодически делаю опросы среди клиенток, чтобы узнать, что им не хватает, что они добавили бы.

Также очень важными факторами при работе над коллекцией являются ткань, крой, силуэт и форма. Я сосредотачиваюсь на этих пунктах, люблю играть с кроем. В ДНК моего бренда сложный крой. Чтобы передать его нужно правильно выбрать ткань. Если допустить ошибку и выбрать не тот материал, в результате ничего не будет.

JULIYA KROS Season 2021/2022 / Фото: Анна Домбровская, Сегодня

Никогда не ориентируюсь на тренды. Я приверженец философии, что мода вне времени, вне трендов. Вещь должна служить сегодня и быть актуальна всегда. Конечно, я используя один-два трендовых цвета, чтобы добавить яркий акцент. В основном же мои цвета – это черный и белый. Они наиболее точно передают ДНК бренда.

Сколько человек работает в вашем штате?

У нас небольшая команда. В основном над брендом работает 10 человек – это конструктор, швея, маркетинг, продвижение, бухгалтер и тд. Остальные процессы можно отдать на аутсорсинг.

Юлия Перекрестова в шоуруме в Париже / Фото: Анна Домбровская, Сегодня

Творчество vs маркетинг. Все покупают то, что в тренде. Как найти баланс, не поддаться на требования рынка, как продать свою уникальную идею?

Соглашусь, очень сложно объединить творчество и маркетинг. Это твоя душа, твой характер и этот полет абсолютно не пересекается с маркетингом. Мое мнение, если у бренда есть ДНК, свои клиенты и последователи, то он уже тренд. Я не считаю нужным идти на компромисс, лучше – продавать свою уникальность. Это и есть настоящий успех.

Если же дизайнеры начинают что-то удешевлять, менять модель – это не приносит успех. У бренда не должно такого быть. Клиент всегда должен узнавать почерк своего дизайнера.

Бекстейдж показа JULIYA KROS в Париже / Фото: Анна Домбровская, Сегодня

Если модный конгломерат захочет купить бренд, согласились бы?

Например, если LVMH захочет приобрести бренд, то почему бы и нет. Финансовый вопрос всегда стоит остро. Но создать марку, которую захотел бы купить такой конгломерат – это уже успех.

Мечтали ли вы стать креативным директором культового бренда?

Признаемся честно, у любого дизайнера есть свой ментор, идеолог и вдохновитель. Для меня таким является Йоджи Ямамото. Еще во время обучения я вдохновлялась его работой, японским кроем и философией. Стать креативным директором бренда Yohji Yamamoto – настоящая мечта.

JULIYA KROS Season 2021/2022 / Фото: Анна Домбровская, Сегодня

Тяжело ли украинским дизайнерам развивать индустрию внутри страны?

Откровенно скажу, выйти на международный рынок украинскому дизайнеру проще, чем иметь хорошие продажи в Украине. К сожалению, украинцы еще не готовы покупать одежду отечественного производителя. У нас принято гнаться за трендами и люксовыми брендами. Человек быстрее купит футболку за бешеные деньги от раскрученного люксового бренда, чем приобретет уникальную вещь со своей ДНК от украинского дизайнера.

Хочу отметить, сейчас ситуация уже складывается лучше. Появился интерес, клиентов стало больше. Будущее моды в Украине есть, но это сложно.

Читайте также: