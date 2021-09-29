Маковое поле, серьги-косы и сила природы: Litkovskaya показали коллекцию весна-лето 2022

Украинский бренд Litkovskaya, лицом рекламной кампании которого был Макс Барских, представили новую коллекцию сезона весна-лето 2022 в рамках Недели моды в Париже. Основной темой вдохновения для дизайнера Лилии Литковской послужили цветущие маковые поля, творчество художника Кита Харинга и сила природы.
В коллекции весна-лето 2022 представлены все знаковые элементы ДНК Litkovskaya: костюмы "с мужского плеча", оверсайз-силуэты и скульптурные линии. В этот раз геометрия Litkovskaya сосредоточена на идеальной форме круга. Покатая линия плеча у оверсайз-пальто, перфорированная ткань, плиссировка, формирующая лучи из складок материи – детали, напоминающие о солярных символах, колесе Сансары и вечном повторении.
Необработанный край вещей отсылает к идее незавершенности, постоянного процесса творения мира.
Классический жакет бренда, представленный в коллекции весна-лето 2022, соткан из отсортированных мужских рубашек в рамках линейки Artisanal. Традиционно мужские элементы одежды в работах Лилии Литковской приобретают нейтральные, свободные от стереотипов и гендера формы.
Самым интересным элементом коллекции стали аксессуары в виде сережек-косичек.
Вместо традиционного показа, Litkovskaya показали очень красивое видео. Вместо подиума модели ходили по устланному красным полотном морскому побережью:
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