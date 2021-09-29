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Маковое поле, серьги-косы и сила природы: Litkovskaya показали коллекцию весна-лето 2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
29 сентября, 14:14
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Украинский бренд представил лукбук и видео-презентацию новой коллекции сезона весна-лето 2022. Смотрите самые красивые кадры и ролик вместо традиционного подиумного показа
Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

Украинский бренд Litkovskaya, лицом рекламной кампании которого был Макс Барских, представили новую коллекцию сезона весна-лето 2022 в рамках Недели моды в Париже. Основной темой вдохновения для дизайнера Лилии Литковской послужили цветущие маковые поля, творчество художника Кита Харинга и сила природы.

Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

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В коллекции весна-лето 2022 представлены все знаковые элементы ДНК Litkovskaya: костюмы "с мужского плеча", оверсайз-силуэты и скульптурные линии. В этот раз геометрия Litkovskaya сосредоточена на идеальной форме круга. Покатая линия плеча у оверсайз-пальто, перфорированная ткань, плиссировка, формирующая лучи из складок материи – детали, напоминающие о солярных символах, колесе Сансары и вечном повторении.

Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

Необработанный край вещей отсылает к идее незавершенности, постоянного процесса творения мира.

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Классический жакет бренда, представленный в коллекции весна-лето 2022, соткан из отсортированных мужских рубашек в рамках линейки Artisanal. Традиционно мужские элементы одежды в работах Лилии Литковской приобретают нейтральные, свободные от стереотипов и гендера формы.

Самым интересным элементом коллекции стали аксессуары в виде сережек-косичек.

Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

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Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

Лукбук Litkovskaya SS 2022
Лукбук Litkovskaya SS 2022 / Фото: пресс-служба

Вместо традиционного показа, Litkovskaya показали очень красивое видео. Вместо подиума модели ходили по устланному красным полотном морскому побережью:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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