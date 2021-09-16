Как украинские дизайнеры покоряли Нью-Йорк: дневники Недели моды

С 10 по 16 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке четыре украинских бренда приняли участие в эксклюзивном шоуруме. Рассказываем подробности

Алина Качоровская, Елена Рева, Татьяна Абрамова / Фото: пресс-служба

В рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялся эксклюзивный шоурум, в котором были представлены четыре украинские бренды. Инициатива была реализована при поддержке "Украинского модного альянса".

Главная задача проекта – популяризация украинской модной индустрии на глобальном рынке. Таким образом организаторы направили все силы на увеличение экспортных продаж для отечественных дизайнеров.

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/ Фото: пресс-служба

Организаторы

Альянс создан благодаря украинскому модному бренду 91 Lab (компания RITO) вместе с партнерами:

Джен Сидари , глобальным стратегом индустрии и членом UYAVA Fashion Collaboration Platform (ГО "Платформа для коллаборации индустрии моды").

, глобальным стратегом индустрии и членом UYAVA Fashion Collaboration Platform (ГО "Платформа для коллаборации индустрии моды"). Наталия Мыкольска , соучредитель UYAVA Fashion Collaboration Platform.

, соучредитель UYAVA Fashion Collaboration Platform. Программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" (USAID КЕУ).

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Татьяна Абрамова, собственница 91LAB / Фото: пресс-служба

Также проект поддержал Офис по развитию креативных индустрий при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Шоурум

В рамках шоурума были представлены четыре украинских бренда: 91 Lab, Elena Reva, Foberini и Kachorovska. Дизайнеры смогли привести свои коллекции в Нью-Йорк, чтобы представить их международной прессе и байерам.

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Шоурум украинских брендов на Неделе моды в Нью-Йорке / Фото: пресс-служба

/ Фото: пресс-служба

Результаты не заставили себя ждать. Джен Сидари рассказала, что за время работы шоурум посетили огромное количество байеров. Профессионалы индустрии были впечатлены цветовой гаммой коллекций, новым дизайном и украинским стилем.

Джен Сидари с гостьей шоурума / Фото: пресс-служба

Джен подчеркнула Cегодня Life:

Поэтому демонстрируя украинские модные бренды в Нью-Йорке, мы получили хороший фидбэк от рынка. Шоурум посетили президенты, директора и руководители крупных модных брендов, которые знакомились с коллекциями. Они были очень поражены украинской модой.

/ Фото: пресс-служба

Перспективы

Для украинских брендов инициатива стала одним из значимых шагов в покорении глобального рынка. Особенно это важно в период пандемии, который негативно сказался на продажах.

Корнер Elena Reva / Фото: пресс-служба

Дизайнер Елена Рева рассказала, что из-за локдаунов и невозможности представить свои коллекции офлайн, ей, как и многим, пришлось перенести все активности в онлайн.

Лукбук Elena Reva / Фото: пресс-служба

Сейчас же работа шоурума в Нью-Йорке как раз дала возможность большим компаниям познакомиться вживую с творениями украинских дизайнеров.

До пандемии, каждый сезон мы принимали участие в шоуруме в Париже. Ранее, все байеры мира прилетали на Неделю моды, чтобы открыть новые имена. Каждый раз это новый опыт, новые контакты и новые возможности" – прокомментировала Елена для Cегодня Life.

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