Как украинские дизайнеры покоряли Нью-Йорк: дневники Недели моды

В рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялся эксклюзивный шоурум, в котором были представлены четыре украинские бренды. Инициатива была реализована при поддержке "Украинского модного альянса".
Главная задача проекта – популяризация украинской модной индустрии на глобальном рынке. Таким образом организаторы направили все силы на увеличение экспортных продаж для отечественных дизайнеров.
Организаторы
Альянс создан благодаря украинскому модному бренду 91 Lab (компания RITO) вместе с партнерами:
- Джен Сидари, глобальным стратегом индустрии и членом UYAVA Fashion Collaboration Platform (ГО "Платформа для коллаборации индустрии моды").
- Наталия Мыкольска, соучредитель UYAVA Fashion Collaboration Platform.
- Программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" (USAID КЕУ).
Также проект поддержал Офис по развитию креативных индустрий при Министерстве культуры и информационной политики Украины.
Шоурум
В рамках шоурума были представлены четыре украинских бренда: 91 Lab, Elena Reva, Foberini и Kachorovska. Дизайнеры смогли привести свои коллекции в Нью-Йорк, чтобы представить их международной прессе и байерам.
Результаты не заставили себя ждать. Джен Сидари рассказала, что за время работы шоурум посетили огромное количество байеров. Профессионалы индустрии были впечатлены цветовой гаммой коллекций, новым дизайном и украинским стилем.
Джен подчеркнула Cегодня Life:
Поэтому демонстрируя украинские модные бренды в Нью-Йорке, мы получили хороший фидбэк от рынка. Шоурум посетили президенты, директора и руководители крупных модных брендов, которые знакомились с коллекциями. Они были очень поражены украинской модой.
Перспективы
Для украинских брендов инициатива стала одним из значимых шагов в покорении глобального рынка. Особенно это важно в период пандемии, который негативно сказался на продажах.
Дизайнер Елена Рева рассказала, что из-за локдаунов и невозможности представить свои коллекции офлайн, ей, как и многим, пришлось перенести все активности в онлайн.
Сейчас же работа шоурума в Нью-Йорке как раз дала возможность большим компаниям познакомиться вживую с творениями украинских дизайнеров.
До пандемии, каждый сезон мы принимали участие в шоуруме в Париже. Ранее, все байеры мира прилетали на Неделю моды, чтобы открыть новые имена. Каждый раз это новый опыт, новые контакты и новые возможности" – прокомментировала Елена для Cегодня Life.
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