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Берем пример: стильный образ Елены Зеленской для холодной погоды (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
10 декабря, 16:56
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Жена Президента Украины снова продемонстрировала безупречный вкус в одежде и сдержанность в выборе аксессуаров
Первая леди поддержала ярмарку "Ключ к свободе"
Первая леди поддержала ярмарку "Ключ к свободе" / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая 7 декабря открыла форум Украина 30. Саммит. Дети, посетила ярмарку "Ключ к свободе", в которой принимают участие социальные предприятия, открытые в течение последнего года в разных областях Украины при поддержке карьерного хаба "Разорви круг" от UNFPA, Фонда народонаселения ООН в Украине и Украинского фонда общественного здоровья. Основная их цель – помочь трудоустроиться женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия.

Для события Елена Зеленская выбрала классическое свето-коричневое пальто свободного кроя и водолазку цвета верблюжьей шерсти. Волосы Первой леди были аккуратно собраны сзади. Из аксессуаров – небольшие сережки-кольца и элегантная брошь-игла поверх пальто. Руки украсил аккуратный маникюр красного цвета на коротких ногтях.

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Елена Зеленская посетила ярмарку "Ключ к свободе"
Елена Зеленская посетила ярмарку "Ключ к свободе" / Фото: facebook.com/president.gov.ua

Жена Президента Украины, под патронатом которой ежегодно проходит Всеукраинская акция "16 дней против насилия", подчеркнула, насколько важно женщинам, столкнувшимся с домашним насилием, получить работу и иметь свой заработок.

Повторяющееся насилие часто обусловлено экономическими факторами. Ведь одна из самых распространенных причин, почему женщины остаются с обидчиками – финансовая зависимость.

– отметила Первая леди.

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Елена Зеленская посетила ярмарку "Ключ к свободе"
Елена Зеленская посетила ярмарку "Ключ к свободе" / Фото: facebook.com/president.gov.ua

Гости ярмарки могут узнать подробнее о работе предприятий и приобрести их товары, присоединиться к различным мастер-классам и узнать, как организовать такое социальное предприятие, трудоустроиться на нем и создать свое успешное дело.

Мы опровергаем стереотип о том, что находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах женщины не могут создать качественный, трендовый продукт.

– отметила основательница социального ателье Butterfly во Львове Ульяна Дорош.

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Елена Зеленская посетила ярмарку, целью которой есть поддержать женщин, пострадавших от насилия в семье
Елена Зеленская посетила ярмарку, целью которой есть поддержать женщин, пострадавших от насилия в семье / Фото: facebook.com/president.gov.ua

Ярмарка "Ключ к свободе" ждет посетителей 10 декабря с 14:00 до 20:00, а 11-12 декабря – с 10:00 до 20:00 на 6 этаже центра ArtHall D12, ул. Десятинная, 12, Киев. Вход свободный.

Елена Зеленская посетила ярмарку "Ключ к свободе"
Елена Зеленская посетила ярмарку "Ключ к свободе" / Фото: facebook.com/president.gov.ua

Первая леди поддержала ярмарку "Ключ к свободе"
Первая леди поддержала ярмарку "Ключ к свободе" / Фото: facebook.com/president.gov.ua

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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