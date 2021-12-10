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Леди Гага и Адам Драйвер продают свои костюмы из фильма "Дом Гуччи". Как их можно купить

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
10 декабря, 15:40
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Голливудские звезды решили порадовать поклонников и в тоже время собрать средства на благотворительность. Рассказываем подробности
Адам Драйвер и Леди Гага в фильме "Дом Гуччи"
Адам Драйвер и Леди Гага в фильме "Дом Гуччи" / Фото: Коллаж: Сегодня

Леди Гага и Адам Драйвер после того, как блистали на премьере байопика о бренде Gucci, решили продать свои костюмы из фильма. Аукционный дом Christie'sвыставил на продажу их образы из картины "Дом Гуччи".

Костюмы выбрали из сцены на горнолыжном курорте. Меховая шапка, винтажный жакет Gucci и украшения Pikkio Bijoux из жемчуга с плеча Леди Гага и лыжный костюм Адама Драйвера от бренда Peuterey Luxury Skiwear вместе со свитером аранской вязки уже доступны на сайте.

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Как уверяют организаторы торгов, вещи продают по себестоимости: цена костюма Драйвера стартует от 2 000 евро, Леди Гаги — от 4 000 евро.

Костюмы Леди Гаги и Адама Драйвера
Костюмы Леди Гаги и Адама Драйвера / Фото: Коллаж: Сегодня

Все средства, собранные от продажи лотов передадут ассоциации ELA, которая борется с лейкодистрофией — редким и часто смертельным генетическим заболеванием мозга.

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Аукцион продлится до 14 декабря. В Christie's надеются собрать 10 тысяч евро.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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