Беремо приклад: стильний образ Олени Зеленської для холодної погоди (фото)

Перша леді України Олена Зеленська, яка 7 грудня відкрила форум Україна 30. Саміт. Діти, відвідала ярмарок "Ключ до свободи", в якому беруть участь соціальні підприємства, відкриті протягом останнього року у різних галузях України за підтримки кар'єрного хабу "Розірви коло" від UNFPA, Фонду населення ООН в Україні й Українського фонду громадського здоров'я. Основна їхня мета – допомогти працевлаштуватися жінкам, які стали жертвами домашнього насильства.
Для події Олена Зеленська обрала класичне світло-коричневе пальто вільного крою та водолазку кольору верблюжої шерсті. Волосся Першої леді було акуратно зібране ззаду. З аксесуарів – невеликі сережки-кільця та елегантна брошка-голка поверх пальта. Руки прикрасив охайний манікюр червоного кольору на коротких нігтях.
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Дружина Президента України, під патронатом якої щорічно проходить Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства", наголосила, наскільки важливо жінкам, які зіткнулися з домашнім насильством, отримати роботу та мати свій заробіток.
Насильство, що повторюється, часто обумовлено економічними факторами. Адже одна з найпоширеніших причин, чому жінки залишаються з кривдниками – фінансова залежність.
– відзначила Перша леді.
Гості ярмарку можуть дізнатися докладніше про роботу підприємств та придбати їхні товари, приєднатися до різних майстер-класів та дізнатися, як організувати таке соціальне підприємство, працевлаштуватись на ньому та створити свою успішну справу.
Ми спростовуємо стереотип про те, що жінки, які перебувають у складних життєвих обставинах, не можуть створити якісний, трендовий продукт.
– зазначила засновниця соціального ательє Butterfly у Львові Уляна Дорош.
Ярмарок "Ключ до свободи" чекає відвідувачів 10 грудня з 14:00 до 20:00, а 11-12 грудня – з 10:00 до 20:00 на 6 поверсі центру ArtHall D12, вул. Десятинна, 12, Київ. Вхід вільний.
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