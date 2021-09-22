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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Экстремально длинные ногти – новый тренд маникюра 2021 (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
22 сентября, 15:30
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Новый тренд появился сначала в Instagram, его растиражировали модные инфлюенсеры, потом подхватили голливудские знаменитости. Пришла очередь присмотреться и нам
Новый трендовый маникюр осени 2021
Новый трендовый маникюр осени 2021 / Фото: instagram.com/emmalouisecorrin, noodle_yess

Экстремально длинные ногти становятся новым маст-хэвом. Тренд уже стали применять знаменитости, особенно это заметно на церемонии вручения премий "Эмми". Тараджи Хенсон, Эмджей Родригес, Синтия Эриво выбрали дизайн маникюра, который больше напоминал когти.

Алый как кровь с дополнительными кристаллами у Тараджи, белый словно с мраморным принтом у Эмджей и френч с узорами на безымянных пальцах с Синтии просто поражали.

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И хотя максимальная длина и острые концы были впечатляющими, самым драматичным маникюром вечера может похвастаться Эмма Коррин.

Актриса и звезда сериала "Корона" появилась на красной дорожке церемонии в очень элегантном и стильном платье с головным убором от Miu Miu. Маникюр звезда сделала достаточно эффектным – экстремально длинные черные острые ногти. К слову, Эмма использовала накладные ногти, которые сняла уже на самой церемонии вручения премий.

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Ранее мы замечали, что знаменитости, среди которых Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Карди Би и Дуа Липа носят такой маникюр постоянно. Хоть многие и удивляются, что девушки могут делать руками с ногтями такой длины. На помощь нам пришел аккаунт нейл-арт мастера в Instagram – Noodle_Yess. Мастер маникюра не только рассказала, но и показала в коротких видео, как она справляется в быту с длинными ногтями – печатаем на компьютере, открывает окна в машине и собирает монеты.

Мы собрали несколько красивых вариантов маникюра с длинными ногтями для вдохновения перед следующим походом в салон красоты.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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