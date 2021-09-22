Экстремально длинные ногти – новый тренд маникюра 2021 (фото)

Новый тренд появился сначала в Instagram, его растиражировали модные инфлюенсеры, потом подхватили голливудские знаменитости. Пришла очередь присмотреться и нам

Новый трендовый маникюр осени 2021 / Фото: instagram.com/emmalouisecorrin, noodle_yess

Экстремально длинные ногти становятся новым маст-хэвом. Тренд уже стали применять знаменитости, особенно это заметно на церемонии вручения премий "Эмми". Тараджи Хенсон, Эмджей Родригес, Синтия Эриво выбрали дизайн маникюра, который больше напоминал когти.

Алый как кровь с дополнительными кристаллами у Тараджи, белый словно с мраморным принтом у Эмджей и френч с узорами на безымянных пальцах с Синтии просто поражали.

Реклама

Реклама

И хотя максимальная длина и острые концы были впечатляющими, самым драматичным маникюром вечера может похвастаться Эмма Коррин.

Актриса и звезда сериала "Корона" появилась на красной дорожке церемонии в очень элегантном и стильном платье с головным убором от Miu Miu. Маникюр звезда сделала достаточно эффектным – экстремально длинные черные острые ногти. К слову, Эмма использовала накладные ногти, которые сняла уже на самой церемонии вручения премий.

Реклама

Ранее мы замечали, что знаменитости, среди которых Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Карди Би и Дуа Липа носят такой маникюр постоянно. Хоть многие и удивляются, что девушки могут делать руками с ногтями такой длины. На помощь нам пришел аккаунт нейл-арт мастера в Instagram – Noodle_Yess. Мастер маникюра не только рассказала, но и показала в коротких видео, как она справляется в быту с длинными ногтями – печатаем на компьютере, открывает окна в машине и собирает монеты.

Мы собрали несколько красивых вариантов маникюра с длинными ногтями для вдохновения перед следующим походом в салон красоты.

Читайте также: