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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Екстремально довгі нігті – новий тренд манікюру 2021 (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
22 вересня, 15:30
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Новий тренд з'явився спочатку в Instagram, його розтиражували модні інфлюенсери, потім підхопили голлівудські знаменитості. Прийшла черга придивитися і нам
Новий трендовий манікюр осені 2021
Новий трендовий манікюр осені 2021 / Фото: instagram.com/emmalouisecorrin, noodle_yess

Екстремально довгі нігті стають новим маст-хевом. Тренд вже стали застосовувати знаменитості, особливо це помітно на церемонії вручення премій "Еммі". Тараджі Хенсон, ЕмДжей Родрігес, Синтія Еріво вибрали дизайн манікюру, який більше нагадував кігті.

Яскраво-червоний як кров з додатковими кристалами у Тараджі, білий немов з мармуровим принтом у ЕмДжей і френч з візерунками на безіменних пальцях в Синтії просто вражали.

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І хоча максимальна довжина і гострі кінці були ефектними, самим драматичним манікюром вечора може похвалитися Емма Коррін.

Актриса, зірка серіалу "Корона" з'явилася на червоній доріжці церемонії в дуже елегантній та стильній сукні з головним убором від Miu Miu. Манікюр зірка зробила досить ефектним – екстремально довгі чорні гострі нігті. До речі, Емма використовувала накладні нігті, які зняла вже на самій церемонії вручення премій.

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Раніше ми помітили, що знаменитості, серед яких Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер, Карді Бі та Дуа Ліпа носять такий манікюр постійно. Хоч ми і дивуємося, що дівчата можуть робити руками з нігтями такої довжини. На допомогу нам прийшов аккаунт нейл-арт майстра в Instagram – Noodle_Yess. Майстер манікюру не тільки розповіла, але і показала в коротких відео, як вона з довгими нігтями пристосувалась в побуті - друкує на комп'ютері, відкриває вікна в машині і збирає монети.

Ми зібрали кілька красивих варіантів манікюру з довгими нігтями для натхнення перед вашим наступним походом до салону краси.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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