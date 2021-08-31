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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Aurora Nails: новый тренд маникюра, вдохновленный северным сиянием

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
31 августа, 19:40
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Маникюр с эффектом северного сияния пришел к нам из Южной Кореи. Рассказываем, что это такое и почему этот тренд покоряет мир со скоростью света
Маникюр Aurora Nails
Маникюр Aurora Nails

Пока мы рассматривали тренды модного маникюра сезона осень – 2021, со скоростью света появился еще один – Aurora Nails. Последняя тенденция родом из Южной Кореи получила свое в название в честь богини зари Авроры, которая путешествовала с востока на запад, возвещая о восходе солнца и начале нового дня. Древнегреческие поэты использовали это имя для обозначения рассвета – игры цветов радуги на фоне темного неба. В английском варианте Aurora Borealis означает северное сияние.

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Радужное переливание, которое напоминает перламутр, чешую сказочных рыб или самое зрелищное световое шоу природы – северное сияние.

На сегодняшний день в Instagram по тегу #AuroraNails можно найти уже более 90 000 постов. С каждым днем он становится все популярнее. Маникюр Aurora Nails завораживает, создавая некий футуристический эффект.

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Повторить такой можно, конечно, в салоне у профессионального мастера, либо купив флуоресцентные , перламутровые лаки для ногтей или лаки с шиммером.

Мы выбрали несколько вариантов трендового маникюра, который наверняка захочется повторить.

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Смотрите в ролике, как украинки выбирают трендовый маникюр:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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