Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Emmy Awards-2021

Сумки осени 2021

Польза орехов

Секреты красоты Софи Лорен

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

5 ключевых трендов с красной дорожки "Эмми-2021"

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
21 сентября, 12:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Знаменитости выбирали наряды в самых модных оттенках сезона, впечатляли бьюти-образами и рискованными экспериментами. Разбираемся, какие образы стали хитами
Аня Тейлор-Джой, Эмма Коррин
Аня Тейлор-Джой, Эмма Коррин / Фото: instagram.com/anyataylorjoy, instagram.com/emmalouisecorrin

На красной дорожке "Эмми-2021" царили яркость и красота. Одна из самых важных премий в современной истории телевидения 73-я церемония "Эмми" стала не только празднеством развлечений, которые помогли нам всем пережить глобальную пандемию, но и возвращением к эффектным выходам многих знаменитостей.

Естественно, мы рассматривали лучшие образы звезд, которые всячески пытались произвести впечатление.

Реклама

Наряды звезд включали много цвета, великолепные платья, элегантные костюмы и элементы старого Голливуда. Мы выбрали 5 самых красивых трендов с красной дорожки премии "Эмми-2021", которые стоит взять на заметку.

Желтый

Одним из самых трендовых цветов церемонии стал желтый. Знаменитости выбирали платья тонов этого цвета: неоновый, приглушенный и насыщенный желтый. Похоже, красная дорожка "Эмми" была посвящена ярким и смелым оттенкам, производящим wow-эффект.

Кейли Куоко, Аня Тейлор-Джой, Михаэла Коэл, Паулина Алексис
Кейли Куоко, Аня Тейлор-Джой, Михаэла Коэл, Паулина Алексис / Фото: Getty Images, emmys.com, instagram.com/britt.theodora/

Бельевой стиль

Реклама

Платья в бельевом стиле вошли в моду еще в 1990-е. В этом сезоне они продолжают свое шествие, покоряя сердца модниц. А вот знаменитости показали свои интерпретации тренда – пижамные кружевные комплекты, корсеты и шелк, а также прозрачные, словно сшиты из металла, варианты.

Аня Тейлор-Джой, Исса Рэй, Керри Вашингтон
Аня Тейлор-Джой, Исса Рэй, Керри Вашингтон / Фото: whowhatwear, emmys.com, instagram.com/issarae/

С мужского плеча

Надевать брючные костюмы на красную дорожку больше не вызывает такого шока у публики, как несколько десятилетий ранее. Но знаменитые актрисы нашли новые способы, как адаптировать предмет мужского гардероба. Блейзеры, галстуки, двубортные пиджаки, комбинезоны в классическом черном цвете стали хитами.

Реклама

Рита Уилсон, Эллен Помпео, Кэтрин Хан, Самира Уайли
Рита Уилсон, Эллен Помпео, Кэтрин Хан, Самира Уайли / Фото: emmys.com, instagram.com/kathrynhahnofficial/, instagram.com/samsaboura/

Экстремально длинные ногти

Маникюр с максимально длинными ногтями становятся глобальным трендом. Не обошлась и красная дорожка "Эмми" без этой бьюти-тенденции. Эмма Коррин, например, сразила всех не только самым стильным образом, но и впечатлила черным маникюром с длинными ногтями острой формы.

Эмма Коррин
Эмма Коррин / Фото: instagram.com/emmalouisecorrin

Цветные мужские костюмы

Мода на цветные деловые костюмы плавно перекочевала из женского гардероба в мужской. Вместо классических черных смокингов знаменитости продемонстрировали настоящее разнообразие цвета и принтов. Согласитесь, это вдохновляет на эксперименты.

Джон Батист, Кенан Томпсон, Джейсон Судейкис, Дэн Леви
Джон Батист, Кенан Томпсон, Джейсон Судейкис, Дэн Леви / Фото: emmys.com, instagram.com/jonbatiste/

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
MUST HAVE
Beauty-покупки сентября
Купить
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Выбрать профессионального косметолога
Как это лучше сделать?
Лайфхак дня
Как подготовиться к путешествию на машине
Хакнуть
Новый кадр со съемок сиквела "Секс в большом городе"
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 сентября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как мы попали в место, где снимали сцены из "Гарри Поттера"
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Чек-лист сентября
10 вещей, которые нужно успеть сделать
Хочу узнать!
ТОР-5 фавориток редакции за звание
Miss Ukraine-2021
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять