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Balenciaga выпустили елочные игрушки стоимостью 17 тыс. грн (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
17 декабря, 14:15
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С такими украшениями символ года может претендовать на участие в конкурсе красоты
Бренд Balenciaga выпустил праздничные украшения для елок
Бренд Balenciaga выпустил праздничные украшения для елок / Фото: Коллаж: Сегодня

Наконец-то одеждой Balenciaga можно украсить елку! Не в прямом смысле, конечно, но все равно замечательно. Ведь бренд создал специальные стилизованные новогодние игрушки в виде предметов из коллекции Осень / Зима 2021. Также не пропустите новую рождественскую коллекцию Andre Tan.

2021-й оказался для братьев Гвасалия бурным годом: недавно Гурам был объявлен новым креативным директором Vetements, а старший брат Демна приложил свой талант ко всему: от Симпсонов до выпуска альбома DONDA Канье Уэста.

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Бренд Balenciaga выпустил праздничные украшения для елок
Бренд Balenciaga выпустил праздничные украшения для елок / Фото: Balenciaga

Рождественские игрушки Balenciaga Icons – это разноцветные стеклянные украшения, расписанные вручную, которые замысловато детализированы и представляют три самых топовых предмета бренда: сумочку Balenciaga Women's Hourglass XS, кроссовки Track.2 и пуховик с открытыми плечами. Стоит такой милый наборчик 485 франков (17, 5 тыс. грн).

Бренд Balenciaga выпустил праздничные украшения для елок
Бренд Balenciaga выпустил праздничные украшения для елок / Фото: Balenciaga

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Напомним, красный пуховик стоимостью 2590 дол. США (70 тыс. грн) был показан на Гомере Симпсоне в специальной презентации коллекции Balenciaga Весна / Лето 2022. Кроссовки Track.2 продаются по цене 1050 дол. США (40, 7 тыс. грн), а сумка Hourglass, которая является любимым продуктом Кардашьян, продается по цене 2350 дол. США (63, 8 тыс. грн).

Рождественские игрушки Balenciaga Icons уже доступны на сайте бренда.

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Елена Мело Тсина
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