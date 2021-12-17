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Образ дня: сногсшибательная Приянка Чопра показала идеальный лук на новогодний корпоратив

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
17 декабря, 12:32
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Звезда фильма "Матрица: Воскрешение" поделилась новыми фото, на которых выглядит безупречно
Приянка Чопра снялась в новой фотосессии
Приянка Чопра снялась в новой фотосессии / Фото: Коллаж: Сегодня

Накануне премьеры четвертой части легендарной франшизы "Матрица", новая актриса фильма Приянка Чопра снялась в невероятной фотосессии, которой вдохновила на создание образа на новогодний корпоратив. Также мы нашли для вас платье, как у Ким Кардашьян.

22 декабря в Украине состоится премьера фильма "Матрица: Воскрешение". Сценаристы говорят, что Нео окажется перед нелегким выбором, где ему придется выбирать в двух реалиях, следовать ли за белым кроликом. И этот выбор остается единственным путем в Матрицу или из нее, что более опасно, чем когда-либо. К новой части франшизы присоединилась обворожительная Приянка Чопра. Так, и без того популярная знаменитость, сейчас еще больше внимания привлекает к себе.

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Приянка Чопра снялась в новой фотосессии
Приянка Чопра снялась в новой фотосессии / Фото: instagram.com/priyankachopra

В своем Instagram красотка поделилась новыми снимками от фотографа @hunterabrams в великолепном черном кружевном комбинезоне и из такой же ткани пиджаке. Мисс мира 2000 позирует в босоножках на высокой шпильке. Ее волосы собраны в стильную "мальвинку", а уши украшают бриллиантовые серьги-калачи. Макияж звезды выполнен из зеленых теней, которые идеально подходят к оттенку глаз знаменитости, а также из нюдовой помады, подчеркивающей пухлые губы.

Приянка Чопра снялась в новой фотосессии
Приянка Чопра снялась в новой фотосессии / Фото: instagram.com/priyankachopra

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Также недавно Приянка Чопра дала большое интервью, в котором рассказала, как ей работалось на сьемках фильма "Матрица".

Я работала почти со всеми кроме Джонатана Гроффом и Нила Патрика Харриса. Это было чудесно. Когда я впервые увидела весь актерский состав вместе, то почувствовала себя маленькой фанаткой. Мне очень понравилось узнавать других актеров и работать с ними. Например, с Джадой Пинкетт-Смит, Джессикой Хэнвик, Яхья Абдул-Матином, Эрендирой Ибарра… Думаю, что я приобрела много друзей на весь остаток жизни, и это чудесно. Когда-то я снималась вместе с Брайаном Смитом в проекте "Куантико", и тут у меня появилась прекрасная возможность потрудиться с ним вновь.

Приянка Чопра снялась в новой фотосессии
Приянка Чопра снялась в новой фотосессии / Фото: instagram.com/priyankachopra

Актриса рассказала, как относится к своему персонажу в фильме:

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Думаю, что самое важное то, что она — женщина с целью, которая пыталась понять эту цель всю свою жизнь. Думаю, что в намеренных женщинах есть нечто мощное, и моя героиня именно такая. Она излучает тихую уверенность, потому что знает, что будет находиться в этом моменте всю свою жизнь.

Приянка Чопра снялась в новой фотосессии
Приянка Чопра снялась в новой фотосессии / Фото: instagram.com/priyankachopra

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