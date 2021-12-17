Где вы учились, мы преподавали: Украина показала, как правильно носить цвета Pantone (фото)

Институт что-то явно не договаривает о том, где черпает вдохновение для создания новых оттенков

Украина показала, как носила трендовые цвета задолго до появления Института Pantone / Фото: Коллаж: Сегодня

Институт цвета Pantone — всемирно известная организация и эксперт в области цвета. Ежегодно специалисты проводят исследования и выбирают главный цвет года. Например, главный цвет 2022 года — Very Peri или, как бы назвали его в народе — сиреневый. Точно назвали бы так, несмотря на то, что исследовательский центр создал его из множества оттенков. Но народу виднее, народ всегда умнее.

В Украине не все знают, что такое Pantone и с чем его есть, но модничать любят страшно! Куда ни глянь — сплошные тренды и писки моды. Вы помните историю, когда французский бренд одежды Vetements оскандалился тем, что украл образы у бездомного из Украины? Страна контрастов, короче говоря.

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Французский бренд одежды сплагиатил образы у бездомного из Украины / Фото: открытые источники

На странице See Kyiv в Instagram поделились забавной публикацией о том, как наш народ следует цветовым тенденциям Pantone. Точнее — был в тренде задолго до появления Института. Так что, серое утро пятницы предлагаем разбавить яркими цветами нашего веселого материала.

Бабушки не знают, что такое ваши "пантоны", но всегда в тренде / Фото: Инстаграм

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А наши художники-илюстраторы о цветовой гамме и соединении цветов расскажут вам больше, чем любые эксперты / Фото: Инстаграм

Тарас Григорович не особо доволен таким портретом, зато хотя бы по Pantone. И на этом спасибо / Фото: Инстаграм

Такая элитная малышка была только у Ивана из третьего подъезда и директора школы / Фото: Инстаграм

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Ну а эту легендарную вещь мы не спешим выбрасывать – полюбас еще "выстрелит" / Фото: Инстаграм

Наши исторические личности ходили в этом цвете, когда некоторым еще и не снились вишневые пиджаки / Фото: Инстаграм

А в Карпатах на зимних праздниках вам расскажут что было, что есть, и что будет в моде / Фото: Инстаграм

Даже не спорьте, что не отсюда черпали вдохновение в Институте Pantone, создавая этот цвет / Фото: Инстаграм

Город не серый, город – в тренде / Фото: Инстаграм

Украинская вышивка многих вдохновила и продолжает вдохновлять. Но нам не жалко / Фото: Инстаграм

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