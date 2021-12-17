Balenciaga випустили ялинкові іграшки вартістю 17 тис. грн (фото)

З такими прикрасами символ року може претендувати на участь у конкурсі краси

Бренд Balenciaga випустив святкові прикраси для ялинок / Фото: Колаж: Сьогодні

Нарешті одягом Balenciaga можна прикрасити ялинку! Не в прямому сенсі, звичайно, але все одно чудово. Адже бренд створив спеціальні стилізовані новорічні іграшки у вигляді предметів із колекції Осінь/Зима 2021. Також не пропустіть нову різдвяну колекцію Andre Tan.

2021-й виявився для братів Гвасалія бурхливим роком: нещодавно Гурам був оголошений новим креативним директором Vetements, а старший брат Демна доклав свій талант до всього: від Сімпсонів до випуску альбому DONDA Каньє Веста.

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Бренд Balenciaga випустив святкові прикраси для ялинок / Фото: Balenciaga

Різдвяні іграшки Balenciaga Icons – це різнокольорові скляні прикраси, розписані вручну, які хитро деталізовані і представляють три найтоповіші предмети бренду: сумочку Balenciaga Women's Hourglass XS, кросівки Track.2 і пуховик із відкритими плечима. Коштує такий милий набірчик 485 франків (17,5 тис. грн).

Бренд Balenciaga випустив святкові прикраси для ялинок / Фото: Balenciaga

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Нагадаємо, червоний пуховик вартістю 2590 дол. США (70 тис. грн) був показаний на Гомері Сімпсоні у спеціальній презентації колекції Balenciaga Весна / Літо 2022. Кросівки Track.2 продаються за ціною 1050 дол. США (40,7 тис. грн), а сумка Hourglass, яка є улюбленим продуктом Кардашян, продається за ціною 2350 дол. США (63,8 тис. грн.).

Різдвяні іграшки Balenciaga Icons вже доступні на сайті бренду.

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