Дизайнер Майкл Корс вернул на подиум супермоделей 90-х: как выглядят сегодня Кэмпбелл, Кристенсен и Мерфи
Новую коллекцию модного дома представили Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен и другие легендарные женщины из мира моды
Вчера вечером Michael Kors, один из любимых брендов Кейт Миддлтон, громко отметил юбилей — новой коллекцией. По сложившейся за год традиции, фэшн-шоу показали в формате онлайн на официальном YouTube-канале Michael Kors. Модели дефилировали по импровизированному подиуму в огнях Нью-Йорка.
Показ запомнился не только антуражем ночного города и стильными образами, но и героинями, которые эти образы презентовали. В честь дня рождения бренда талантливому дизайнеру удалось собрать супермоделей разных поколений — от Наоми Кэмпбелл и Хелены Кристенсен до Беллы Хадид и Эшли Грэм.
Юбилейная коллекция получилась по-настоящему праздничной. На яркие наряды с пайетками и соблазнительными вырезами Майкла Корса вдохновила ситуация с пандемией. Он уверен, что когда мир придет в себя, возможность свободно выходить в свет, посещать вечеринки или просто встречаться с друзьями станет для нас настоящим праздником.
Всего дизайнер представил 63 канонических образа, каждый — со своим QR-кодом. Отсканировав такой, можно ближе познакомиться с историей создания наряда.
Предлагаем перенестись ненадолго в Нью-Йорк и посмотреть показ под аккомпанемент бродвейского музыканта Руфуса Уэйнрайта. Вот полное видео:
Напомним, ранее мы рассказывали о необычной осенне-зимней коллекции Рафа Симонса.
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