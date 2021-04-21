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Дизайнер Майкл Корс вернул на подиум супермоделей 90-х: как выглядят сегодня Кэмпбелл, Кристенсен и Мерфи

Сегодня, 16:54

Новую коллекцию модного дома представили Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен и другие легендарные женщины из мира моды

Вчера вечером Michael Kors, один из любимых брендов Кейт Миддлтон, громко отметил юбилей — новой коллекцией. По сложившейся за год традиции, фэшн-шоу показали в формате онлайн на официальном YouTube-канале Michael Kors. Модели дефилировали по импровизированному подиуму в огнях Нью-Йорка.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Фото: Michael Kors

Кэролин Мерфи
Кэролин Мерфи
Фото: Michael Kors

Показ запомнился не только антуражем ночного города и стильными образами, но и героинями, которые эти образы презентовали. В честь дня рождения бренда талантливому дизайнеру удалось собрать супермоделей разных поколений — от Наоми Кэмпбелл и Хелены Кристенсен до Беллы Хадид и Эшли Грэм.

Шалом Харлоу
Шалом Харлоу
Фото: Michael Kors

Хелена Кристенсен
Хелена Кристенсен
Фото: Michael Kors

Карен Элсон
Карен Элсон
Фото: Michael Kors

Юбилейная коллекция получилась по-настоящему праздничной. На яркие наряды с пайетками и соблазнительными вырезами Майкла Корса вдохновила ситуация с пандемией. Он уверен, что когда мир придет в себя, возможность свободно выходить в свет, посещать вечеринки или просто встречаться с друзьями станет для нас настоящим праздником.

Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: Michael Kors

Лия Кебеде
Лия Кебеде
Фото: Michael Kors

Всего дизайнер представил 63 канонических образа, каждый — со своим QR-кодом. Отсканировав такой, можно ближе познакомиться с историей создания наряда.

Ирина Шейк
Ирина Шейк
Фото: Michael Kors

Предлагаем перенестись ненадолго в Нью-Йорк и посмотреть показ под аккомпанемент бродвейского музыканта Руфуса Уэйнрайта. Вот полное видео:

Напомним, ранее мы рассказывали о необычной осенне-зимней коллекции Рафа Симонса.

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