Стильный Zoom от Кейт Миддлтон: герцогиня надела шелковую блузу от Michael Kors за 230 долларов
Герцогиня Кембриджская и ее супруг пообщались с членами организации Future Men
Во время карантина Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают выполнять свои официальные королевские обязанности через Zoom. Примечательно, что дома супруга принца носит дизайнерские вещи, например платье Dolce & Gabbana.
Накануне герцоги Кембриджские пообщались с группой отцов из организации Future Men, которая поддерживает мужчин с детьми.
Во время видеосвязи Кейт выглядела исключительно элегантно в шелковой блузке Michael Kors с золотистым принтом и объемными рукавами, стоимостью 230 долларов. Бежевую рубашку она сочетала с шикарными черными брюками.
Волосы Миддлтон уложила привычным образом, а глаза подчеркнула коричневым лайнером.
"Герцог и герцогиня Кембриджские встретились с бенефициарами программы Future Men’s Fathers, которые помогают отцам развивать свою уверенность в себе как родителей на всех этапах развития их ребенка", – говорится в публикации на официальной странице Кейт и Уильяма в Instagram.
Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике в одинаковых брючных костюмах.
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