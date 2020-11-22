Стильный Zoom от Кейт Миддлтон: герцогиня надела шелковую блузу от Michael Kors за 230 долларов

Герцогиня Кембриджская и ее супруг пообщались с членами организации Future Men

Во время карантина Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают выполнять свои официальные королевские обязанности через Zoom. Примечательно, что дома супруга принца носит дизайнерские вещи, например платье Dolce & Gabbana.

Накануне герцоги Кембриджские пообщались с группой отцов из организации Future Men, которая поддерживает мужчин с детьми.

Во время видеосвязи Кейт выглядела исключительно элегантно в шелковой блузке Michael Kors с золотистым принтом и объемными рукавами, стоимостью 230 долларов. Бежевую рубашку она сочетала с шикарными черными брюками.

Фото: instagram.com/dresslikeaduchess

Волосы Миддлтон уложила привычным образом, а глаза подчеркнула коричневым лайнером.

"Герцог и герцогиня Кембриджские встретились с бенефициарами программы Future Men’s Fathers, которые помогают отцам развивать свою уверенность в себе как родителей на всех этапах развития их ребенка", – говорится в публикации на официальной странице Кейт и Уильяма в Instagram.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике в одинаковых брючных костюмах.

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