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Дизайнер Майкл Корс повернув на подіум супермоделей 90-х: як виглядають сьогодні Кемпбелл, Крістенсен і Мерфі

Сьогодні, 16:54

Нову колекцію модного будинку представили Наомі Кемпбелл, Гелена Крістенсен та інші легендарні жінки зі світу моди

Вчора ввечері Michael Kors, один із улюблених брендів Кейт Міддлтон, гучно відзначив ювілей – новою колекцією. За новою традицією, фешн-шоу показали в форматі онлайн на офіційному YouTube-каналі Michael Kors. Моделі дефілювали по імпровізованому подіуму в вогнях Нью-Йорка.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл
Фото: Michael Kors

Керолін Мерфі
Керолін Мерфі
Фото: Michael Kors

Показ запам'ятався не тільки антуражем нічного міста і стильними образами, але й героїнями, які ці образи презентували. На честь дня народження бренду талановитому дизайнеру вдалося зібрати супермоделей різних років – від Наомі Кемпбелл і Гелени Крістенсен до Белли Хадід і Ешлі Грем.

Шалом Харлоу
Шалом Харлоу
Фото: Michael Kors

Гелена Крістенсен
Гелена Крістенсен
Фото: Michael Kors

Карен Елсон
Карен Елсон
Фото: Michael Kors

Ювілейна колекція вийшла по-справжньому святковою. На яскраві вбрання з паєтками і спокусливими вирізами Майкла Корса надихнула ситуація з пандемією. Він упевнений, що коли світ отямиться, можливість вільно ходити в ресторанЮ відвідувати вечірки і зустрічатися з друзями стане для нас справжнім святом.

Белла Хадід
Белла Хадід
Фото: Michael Kors

Лія Кебеде
Лія Кебеде
Фото: Michael Kors

Усього дизайнер представив 63 канонічних образи, кожен – зі своїм QR-кодом. Відсканувавши такий, можна ближче познайомитися з історією створення вбрання.

Ірина Шейк
Ірина Шейк
Фото: Michael Kors

Пропонуємо перенестися ненадовго в Нью-Йорк і подивитися показ під акомпанемент бродвейського музиканта Руфуса Уейнрайта. Ось повне відео:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про незвичайну осінньо-зимову колекцію Рафа Сімонса.

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