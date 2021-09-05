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День 4: кращі образи з червоної доріжки фестивалю у Венеції (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
5 вересня, 12:58
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Милуємося найкрасивішими сукнями четвертого дня на Венеціанському кінофестивалі. На цей раз зірки обрали червоні та рожеві відтінки
Зіркові гості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю
Зіркові гості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Четвертого вересня на Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра картин "Минулої ночі в Сохо", "Сцени з подружнього життя" та "Офіційний конкурс". Червоною доріжкою пройшлися Пенелопа Крус, Джессіка Честейн, Аня Тейлор-Джой та багато інших зірок.

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Якщо ви думали, що після "мокрої" сукні Зендеї вас нічим здивувати, то ви помиляєтеся.

Ось, наприклад, зірка серіалу "Хід королеви" Аня Тейлор-Джой прийшла на прем'єру "Минулої ночі в Сохо" у повністю рожевому вбранні від Dior. Навіть туфлі і аксесуари акторці підібрали в тон.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

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У червоній сукні Atelier Versace на фестивалі з'явилася Джессіка Честейн – вона знімалася у фільмі "Сцени з подружнього життя".

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Лауреатка "Греммі" Синтія Еріво теж любить рожеве. На ній – сукня від Valentino з пір'ям.

Синтія Еріво / Фото: Getty Images
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Пенелопа Крус виділилася на тлі інших селебрітіс і одягла на червону доріжку білосніжну сукню від Chanel з багатоярусною спідницею.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Бренд Armani Privé безумовно популярний в цьому році на Венеціанському кінофестивалі. Акторка Адріа Архона обрала лук в червоному кольорі.

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Адріа Архона / Фото: Getty Images

Канадка Сара Гадон хоч і не в червоному чи рожевому, але теж в сукні Armani Privé.

Сара Гадон / Фото: Getty Images

Дивіться, як пройшло відкриття Венеціанського кінофестивалю:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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