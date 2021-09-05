День 4: кращі образи з червоної доріжки фестивалю у Венеції (фото)

Милуємося найкрасивішими сукнями четвертого дня на Венеціанському кінофестивалі. На цей раз зірки обрали червоні та рожеві відтінки

Зіркові гості на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Четвертого вересня на Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра картин "Минулої ночі в Сохо", "Сцени з подружнього життя" та "Офіційний конкурс". Червоною доріжкою пройшлися Пенелопа Крус, Джессіка Честейн, Аня Тейлор-Джой та багато інших зірок.

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Якщо ви думали, що після "мокрої" сукні Зендеї вас нічим здивувати, то ви помиляєтеся.

Ось, наприклад, зірка серіалу "Хід королеви" Аня Тейлор-Джой прийшла на прем'єру "Минулої ночі в Сохо" у повністю рожевому вбранні від Dior. Навіть туфлі і аксесуари акторці підібрали в тон.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

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У червоній сукні Atelier Versace на фестивалі з'явилася Джессіка Честейн – вона знімалася у фільмі "Сцени з подружнього життя".

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Лауреатка "Греммі" Синтія Еріво теж любить рожеве. На ній – сукня від Valentino з пір'ям.

Синтія Еріво / Фото: Getty Images

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Пенелопа Крус виділилася на тлі інших селебрітіс і одягла на червону доріжку білосніжну сукню від Chanel з багатоярусною спідницею.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Бренд Armani Privé безумовно популярний в цьому році на Венеціанському кінофестивалі. Акторка Адріа Архона обрала лук в червоному кольорі.

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Адріа Архона / Фото: Getty Images

Канадка Сара Гадон хоч і не в червоному чи рожевому, але теж в сукні Armani Privé.

Сара Гадон / Фото: Getty Images

Дивіться, як пройшло відкриття Венеціанського кінофестивалю:

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