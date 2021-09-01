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Церемония открытия: Лучшие наряды красной дорожки Венецианского кинофестиваля — 2021

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
1 сентября, 20:58
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Знаменитости блистали в нарядах мировых домов моды, среди которых Chanel, Dolce&Gabbana, Versace и Armani. Читайте в нашем материале о самых красивых образах звезд
Красная дорожка Венецианского кинофестиваля - 2021
Красная дорожка Венецианского кинофестиваля - 2021 / Фото: Getty Images

В Италии, на острове Лидо открылся 78-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль. С самого утра на мероприятие, которое продлится до 11 сентября, прибывают самые знаменитые гости.

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Откроет кинофестиваль новый фильм Педро Альмодовара "Параллельные матери", в котором главные роли сыграли Пенелопа Крус и Росси Де Пальма. Также в программе есть три украинских фильма.

В этом году в жюри, кроме председателя Пон Чжун Хо ("Паразиты"), пригласили режиссера Хлою Чжао ("Земля кочевников"), актрис Виржини Эфира, Синтию Эриво, Сару Гадон, документалиста Александра Нанау и режиссера Саверио Костанцо.

Как сообщали ранее организаторы, на Венецианский кинофестиваль будут пускать только посетителей со специальными пропусками с указанием сертификатов вакцинации от COVID-19 или отсутствием вируса. Но это не помешало звездам посетить столь значимое событие.

Рассматриваем самые красивые и эффектные образы с церемонии открытия 78-го Венецианского кинофестиваля.

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На красной дорожке блистали: Пенелопа Крус, Изабель Юппер, Хелен Миррен, Бьянка Балти, Адриана Лима и многие другие. В этом году очень явно, что звездам и их стилистам не хватало блеска из-за повсеместных локдаунов. На знаменитостях сверкали не только бриллианты Cartier, которые были одними из главных спонсоров, но и платья.

Так, Адриана Лима появилась в ярко-красном платье в пайетках Etro, Серена Росси в белом с россыпью пайеток Armani Prive, а затмила всех Хелен Миррен в образе от Dolce & Gabbana – актриса выбрала платье бирюзового цвета в... пайетках.

Адриана Лима
Адриана Лима / Фото: Getty Images

Хелен Миррен
Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Серена Росси
Серена Росси

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Модель Бьянка Балти примерила платье с кутюрного показа Alta Moda, который буквально завершился накануне вечером 31 августа.

Бьянка Балти
Бьянка Балти / Фото: Getty Images

Самым стильным выходом на красной дорожке фестиваля стало появление 40-летней модели Мариякарлы Босконо. Она вышла в платье благородного коричневого оттенка Versace. К ним модель надела ожерелье с бриллиантами и изумрудами.

Мариякарла Босконо
Мариякарла Босконо / Фото: Getty Images

Изабель Юппер сменила образы Balenciaga на более утонченные Armani Prive. А вот Пенелопа Крус осталась верна модному дому Chanel, поддерживая рекламные контракты

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Изабель Юппер
Изабель Юппер / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус и Милена Смит
Пенелопа Крус и Милена Смит / Фото: Getty Images

Анна Делло Руссо
Анна Делло Руссо / Фото: instagram.com/annadellorusso/

Сара Сампайо и Барбара Палвин
Сара Сампайо и Барбара Палвин

Смотрите в ролике о красной дорожке Канн:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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