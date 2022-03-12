Даже метавселенная с нами! NFT украинского флага продано за 198 млрд грн

Сине-желтый флаг был продан с аукциона общественной организации Ukraine DAO, а вырученные деньги пойдут в фонд "Повернись живим"

NFT украинского прапора продано за 198 млрд грн / Фото: pixabay.com

"України слава стане поміж народами", — писал Тарас Шевченко и, как всегда, был прав! Сегодня наш флаг — самый узнаваемый в мире, и это только начало! NFT украинского флага приобрел пул доноров за 2250 ETH (6,75 млн долларов), сообщает CNN.

Сине-желтый флаг был продан с аукциона общественной организации Ukraine DAO, соучредительницей которой 24 февраля была участница российской группы активистов и феминистской панк-группы Pussy Riot. Вырученные деньги пойдут в фонд "Повернись живим", который раздаст еду, медикаменты и обеспечит другие нужды украинских военных, а также гражданского населения.

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NFT украинского прапора продано за 198 млрд грн / Фото: vogue.ua

Washington Post назвали вторжение России в Украину "первой в мире криптовой войной". Сбор средств осуществился в полной мере всего через несколько дней после того, как украинское правительство объявило через Twitter, что теперь принимает пожертвования в криптовалюте. Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также призвал мировое сообщество к онлайновым пожертвованиям и блокировке российских пользователей на криптовалютной бирже.

Известно, что на сегодня страна уже собрала около $40 млн в качестве криптовалютных пожертвований, из них в виде NFT — более $7 млн.

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У криптоактивистов есть свои причины помогать нашей стране бороться с оккупантами. Первая — по данным блокчейна Chainalysis, Украина является крупнейшим европейским и четвертым по величине в мире пользователем криптовалюты. Вторая — в криптоиндустрии Россия уже давно закрепила за собой статус террориста.

Напомним, что Варшава и Краков переполнены и больше не могут принимать беженцев. Куда ехать в ЕС, кроме Польши.

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