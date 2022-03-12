Навіть метавсесвіт із нами! NFT українського прапора продано за 198 млрд грн

Синьо-жовтий прапор продали з аукціону громадської організації Ukraine DAO, а виручені гроші підуть у фонд "Повернись живим"

NFT українського прапора продано за 6,75 млн доларів / Фото: pixabay.com

"України слава стане між народами", — писав Тарас Шевченко і, як завжди, мав рацію! Сьогодні наш прапор — найвідоміший у світі, і це лише початок! NFT українського прапора придбав пул донорів за 2250 ETH (6,75 млн доларів), пише CNN .

Синьо-жовтий прапор продали з аукціону громадської організації Ukraine DAO, співзасновницею якої 24 лютого була учасниця російської групи активістів та феміністської панк-групи Pussy Riot. Виручені гроші підуть у фонд "Повернись живимо", який роздасть їжу, медикаменти та забезпечить інші потреби українських військових, а також громадянського населення.

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NFT українського прапора продано за 198 млрд. грн. / Фото: vogue.ua

Washington Post назвали вторгнення Росії в Україну "першою у світі криптовою війною". Збір коштів здійснився повністю через кілька днів після того, як український уряд оголосив через Twitter, що тепер приймає пожертвування в криптовалюті. Віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров також закликав світову спільноту до онлайнових пожертвувань та блокування російських користувачів на криптовалютній біржі.

Відомо, що на сьогодні країна вже зібрала близько $40 млн як криптовалютні пожертвування, з них у вигляді NFT — понад $7 млн.

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Криптоактивісти мають свої причини допомагати нашій країні боротися з окупантами. Перша — за даними блокчейну Chainalysis, Україна є найбільшим європейським та четвертим за величиною у світі користувачем криптовалюти. Друга – у криптоіндустрії Росія вже давно закріпила за собою статус терориста.

Нагадаємо, що Варшава та Краків переповнені і більше не можуть приймати біженців. Куди їхати до ЄС, окрім Польщі.

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