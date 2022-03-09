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С днем рождения, Кобзарь! Меткие мемы и стихи Тараса Шевченко о москалях, вновь актуальные сегодня

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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9 марта, 16:56
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Сегодня слова легендарного украинского поэта актуальны, как никогда ранее, ведь он всегда говорил: москали – нам не друзья
Актуальные сквозь годы цитаты и стихи Тараса Шевченко
Актуальные сквозь годы цитаты и стихи Тараса Шевченко / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Гении, как и герои, не умирают никогда! Тарас Шевченко – та фигура в украинской истории, чье творчество разобрано на цитаты и будет жить вечно. Мы уже вспоминали известные стихи Тараса Шевченко про Украину, а теперь поговорим о предупреждениях великого Пророка о москалях, которым мы в свое время не поверили... Но больше так делать не будем.

В день рождения Тараса Шевченко Telegram-канал ВРУ поделился подборкой картинок с цитатами писателя, которые и через года не теряют актуальность. Также предлагаем вспомнить и пророческие стихи писателя.

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Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко
Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Отак подивишся здаля
На москаля –
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима – блим, губами – плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш – скотина!

Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко
Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

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Титарівна-Немирівна
Гаптує хустину.
Та колише московщеня,
Малую дитину.

Титарівна-Немирівна
Людьми гордувала...
А москаля-пройдисвіта
Нищечком вітала!

Титарівна-Немирівна...
Почесного роду...
Виглядає пройдисвіта,
Москаля з походу.

Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко
Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

... Москалі чужі люди,
Тяжко з ними жити
Немає з ким поплакати,
Ні поговорити.

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Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко
Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине –
Якби сама, ще б нічого,
А то й стара мати,
Що привела на світ божий,
Мусить погибати.
Серце в'яне співаючи,
Коли знає за що;
Люде серця не побачать,
А скажуть – ледащо!
Кохайтеся ж, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Знущаються вами.

Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко
Актуальные сквозь года цитаты Тараса Шевченко / Фото: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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